Начато предварительное расследование в отношении Валери Жискар д’Эстена по обвинению в сексуальных домогательствах

Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на прокуратуру Парижа. Жалобу в прокуратуру подала журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке. Она обвиняет бывшего президента Франции в сексуальных домогательствах.

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Жалоба была подана еще 10 марта. Как утверждает Анн-Катрин Штраке, во время интервью в декабре 2018 года Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. По ее словам, это произошло трижды.

Как сообщает France-Presse, предварительное расследование было начато в понедельник, 11 мая. Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP).

Адвокат Валери Жискар д’Эстена не стал комментировать эту информацию.

«Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование», – заявила France-Presse Анн-Катрин Штраке, добавив, что готова ответить на все вопросы следствия. «Я решила рассказать о своей истории, потому что думаю, что все должны знать, что бывший президент Республики сексуально домогался журналистки», – объяснила она.

Инцидент произошел 18 декабря 2018 года в парижском бюро бывшего президента на бульваре Сен-Жермен. Штраке вместе со своей съемочной группой приехала брать интервью у политика к столетию Гельмута Шмидта. В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии со съемочной группой.

Согласно жалобе, во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Потом он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии. «Я попробовала оттолкнуть его, но у меня не получилось», – рассказала она. Для того, чтобы прекратить домогательства, ей пришлось попросить помощи оператора, который разбил торшер, поставив стул между экс-президентом и журналисткой.

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