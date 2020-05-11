Французы строже других европейцев оценили работу властей по управлению эпидемией

66% французов считают, что власти «не были на высоте» во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

66% французов считают, что власти «не были на высоте» во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Таковы результаты опроса независимого института изучения общественного мнения Odoxa.

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В других странах Евросоюза большинство жителей положительно оценивает действия властей. Не исключая Великобритании, где премьер-министр Борис Джонсон поздно объявил о карантинных мерах и сам заразился коронавирусом. Тем не менее, 63% британцев считают, что правительство отреагировало на кризис правильно. В среднем по Европе, 51% жителей одобряют действия правительств своих стран. Во Франции же лишь 34% опрошенных отзываются положительно. Опрос проводился 5 и 6 мая во Франции и с 30 апреля по 4 мая в других странах ЕС.

Чем конкретно недовольны французы? 54% из них считают, что власти не вовремя поняли всю серьезность ситуации (в среднем по ЕС таких только 37%). 74% французов полагают, что власти «не принимали нужных решений в нужное время». 75% думают, что правительство не говорит всей правды об эпидемии. 76% жалуются на то, что власти не смогли вовремя снабдить больницы всем необходимым. Столько же опрошенных считают, что правительство «не знало, в каком направлении двигаться» и недостаточно ясно объясняло свои действия.

Тем не менее, введенные в стране карантинные меры французы оценили положительно. Также большинство опрошенных отвечают, что пережили этот период хорошо. Однако 35% из них волнуются перед выходом из карантина из-за страха заразиться коронавирусом. Одновременно 28% боятся потерять работу, если карантин продолжится. По этим параметрам, отмечает Odoxa, мнения французов совпадают с европейскими.

Помимо правительства, французы строги и к своим соотечественникам. 61% опрошенных считает, что во время карантина вели они себя не очень сознательно.

Положительной оценки удостоились мэры городов и коммун, которым пришлось напрямую столкнуться с кризисной ситуацией, заниматься проблемами престарелых жителей, заказывать маски и т.д. 75% французов считают, что мэры действовали правильно и были «на высоте», тогда как в среднем в Евросоюзе местными властями довольны лишь 40% опрошенных.

На втором месте – предприятия, которые смогли позаботиться о своих работниках. Французские предприятия получили 69% положительных оценок французов (64% в ЕС).

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