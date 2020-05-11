Число смертей от COVID-19 во Франции выросло после двух дней снижения

После двух дней резкого снижения числа смертей от COVID-19 во Франции зафиксировано за последние сутки 263 летальных исхода болезни. Ежедневную статистику эпидемии министерство здравоохранения сообщило в понедельник вечером, 11 мая, в первый день смягчения карантинных мер в стране. Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а также число пациентов в тяжелом состоянии продолжает снижаться.

Реклама Читать далее

В субботу и воскресенье французский Минздрав сообщал соответственно о 80 и 70 смертельных исходах заболевания COVID-19. Вечером в понедельник суточная смертность выросла: 178 человек скончались в больницах, данные о 85 погибших поступили из домов престарелых и специализированных медико-социальных учреждений.

Число умерших от COVID-19 за время эпидемии во Франции выросло до 26 643 человек. В общей сложности 16 820 смертей зарегистрированы в больницах, 9 823 — в домах престарелых и медико-социальных учреждениях.

Как сообщает Минздрав, число госпитализированных с коронавирусной инфекцией продолжает по-прежнему снижаться: в больницах остается 22 284 пациента (на 285 меньше, чем сутками ранее). В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 2712 человек.

С начала эпидемии коронавируса во Франции подтверждено 139 519 случаев заражения, за последние сутки проведено 456 положительных тестов на COVID-19. Как отмечают в Минздраве, 74% случаев заражения сосредоточены в четырех регионах страны: парижском регионе Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и северном регионе О-де-Франс.

Начиная с 1 марта из больниц были выписаны 56 724 пациентов, переболевших COVID-19 (более 500 человек за последние сутки).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться