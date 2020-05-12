Во Франции второй день подряд растет число смертей от COVID-19.

12 мая министерство здравоохранения Франции представило новые данные о развитии эпидемии коронавируса в стране. За сутки во Франции зарегистрировано 708 новых случаев заболевания коронавирусом и 348 летальных исхода. Тем не менее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией, а также число пациентов в тяжелом состоянии продолжает снижаться.

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Накануне министерство сообщало о 263 летальных исхода болезни. До этого, в течение последних десяти дней число смертей во Франции постепенно снижалось.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 140 227 случаев заражения COVID-19, 26 991 человек скончались. 57 785 пациентов полностью вылечились от коронавируса и выписались из больниц (это на 1 061 человек больше, чем накануне).

В настоящий момент 21 595 человек находятся в больницах, из них 2 542 в реанимации (на 170 человек меньше, чем накануне).

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