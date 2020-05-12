Во Франции дети начали возвращаться в школы после карантина

Во Франции около миллиона детей со вторника, 12 мая, возвращаются в школы. Речь идет только о детских садах и начальных школах. В этих учебных заведениях предусмотрели меры санитарной безопасности. Однако возвращение в школы беспокоит многих родителей и учителей.

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Правительство оставило за родителями выбор — отправлять или нет детей в школу с 12 мая. По оценкам властей, в течение этой недели 1,5 млн учеников (из 6,7 млн) вернутся в школы. Средние школы должны открыться с 18 мая, и только в тех департаментах, где распространение вируса оценивается как низкое.

Однако ряд учительских профсоюзов называют возвращение в школы слишком поспешным. Они опасаются, что соблюдать все санитарные меры (включая социальное дистанцирование) на уроках и на переменах будет невозможно. Тем более, что речь идет о самых младших классах. Решение о возвращении детей в школы с 12 мая критикуют ряд ученых и политиков.

Министр образования Жан-Мишель Бланке в интервью JDD рассказал об условиях возвращения детей в школы. По его словам, 86% школ откроются на территории страны. Что касается детских садов (начальная ступень школьного образования во Франции), в каждом классе одновременно должны находиться не более 15 детей. 2,3 млн защитных масок на этой неделе выделят сотрудникам школ. Специальные педиатрические маски предусмотрены для учеников начальной школы, «которым они могут понадобиться».

По словам министра, цель в том, чтобы в мае все ученики «были на связи со школой». Те, кто не вернутся в классы, должны будут продолжить обучение онлайн. По оценкам ведомства, на карантине около 4% учеников перестали заниматься. «Хочу, чтобы все дети физически хотя бы раз пошли в школу к концу мая», — сказал Жан-Мишель Бланке.

Накануне минздрав сообщил, что за сутки от коронавирусной инфекции во Франции скончались еще 263 человека. В воскресенье сообщалось о 70 скончавшихся от COVID-19 за сутки. Во Франции с началом снятия карантинных мер опасаются второй волны эпидемии. В Германии и Южной Корее частично восстановили ограничительные меры после выявления новых случаев заражения. Сообщается и о новых случаях COVID-19 в китайском Ухане, где, по информации Reuters, планируется провести массовое тестирование на коронавирус.

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