Перейти к основному контенту
#Коронавирус
# Не пропустите
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

«Из-за безответственного поведения»: в Париже запретили распитие алкоголя на набережных

Опубликовано: Отредактировано:

Набережные канала Сен-Мартен — излюбленно место парижан для пикников и прогулок (фото от 26 апреля 2020 г.)
Набережные канала Сен-Мартен — излюбленно место парижан для пикников и прогулок (фото от 26 апреля 2020 г.) AFP - ALAIN JOCARD
RFI

На набережных Сены и канала Сен-Мартен в Париже запретили распитие спиртных напитков после многолюдных пикников в первый день снятия карантина, 11 мая.

Реклама

По данным журналистов, десятки человек собрались в понедельник вечером на набережных канала Сен-Мартен без соблюдения норм дистанцирования. Разошлись они по требованию полиции.

«Успех снятия карантина зависит о осторожности и цивилизованности каждого из нас. Из-за безответственного поведения некоторых граждан я попросил префекта полиции Парижа запретить распитие спиртных напитков вдоль канала Сен-Мартен и на набережных (Сены)», - сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

Префект полиции Парижа Дидье Лальмен подтвердил запрет на употребление алкоголя «на набережных канала Сен-Мартен и на всей протяженности набережных столицы с 12 мая». Префект выразил сожаление в связи с тем, что запрет пришлось вводить уже после первого дня выхода из карантина.

 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.