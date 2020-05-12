«Из-за безответственного поведения»: в Париже запретили распитие алкоголя на набережных

Набережные канала Сен-Мартен — излюбленно место парижан для пикников и прогулок (фото от 26 апреля 2020 г.)

На набережных Сены и канала Сен-Мартен в Париже запретили распитие спиртных напитков после многолюдных пикников в первый день снятия карантина, 11 мая.

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По данным журналистов, десятки человек собрались в понедельник вечером на набережных канала Сен-Мартен без соблюдения норм дистанцирования. Разошлись они по требованию полиции.

«Успех снятия карантина зависит о осторожности и цивилизованности каждого из нас. Из-за безответственного поведения некоторых граждан я попросил префекта полиции Парижа запретить распитие спиртных напитков вдоль канала Сен-Мартен и на набережных (Сены)», - сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

La réussite du #déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun.

Face à l’irresponsabilité de certains comportements, j’ai demandé au @prefpolice d’interdire la consommation d’alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berges. https://t.co/YthAFNGso6 — Christophe Castaner (@CCastaner) May 11, 2020

Префект полиции Парижа Дидье Лальмен подтвердил запрет на употребление алкоголя «на набережных канала Сен-Мартен и на всей протяженности набережных столицы с 12 мая». Префект выразил сожаление в связи с тем, что запрет пришлось вводить уже после первого дня выхода из карантина.

Le préfet de Police déplore d'avoir à prendre, dès le 1er jour du déconfinement, des mesures d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique tant que le respect des consignes sanitaires n'est pas considéré par tous non comme une obligation mais comme un devoir. pic.twitter.com/TE9lzH2qfP — Préfecture de Police (@prefpolice) May 11, 2020

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