Конституционный совет Франции скорректировал закон о санитарной ЧС

Закон о продлении режима чрезвычайной санитарной ситуации во Франции еще на два месяца вступил в силу вечером 11 мая после одобрения Конституционным советом страны. КС, однако, скорректировал положения, касающиеся обязательного индивидуального карантина или изоляции, а также сбора данных для выявления цепочек заражения COVID-19.

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Режим санитарной ЧС, дающий правительству временные исключительные полномочия для борьбы с эпидемией коронавируса, был введен во Франции законом 23 марта. Для начала поэтапного снятия строгих карантинных мер с 11 мая власти подготовили новый закон о продлении режима чрезвычайной санитарной ситуации до 10 июля.

Принятый парламентом в минувшую субботу, он вступил в силу с опозданием после проверки в Конституционном совете. Этой проверки на соответствие закона Конституции потребовали президент Эмманюэль Макрон, спикер Сената и депутаты парламента от левых партий.

Вечером 11 мая КС утвердил новый закон за исключением некоторых положений, касающихся индивидуального карантина и обязательной изоляции для граждан, а также системы сбора данных для выявления цепочек заражения COVID-19.

Не вызвали возражений КС временные полномочия исполнительной власти по ограничению свобод граждан в условиях санитарной ЧС. Речь идет, например, о новом запрете на перемещения в радиусе свыше 100 километров от места жительства без весомой причины (работа, неотложные семейные обстоятельства), подтверждающих документов и специального формуляра. Одобрил КС и меру закона об обязательном ношении масок в общественном транспорте, а также особые ограничения, введенные на транспорте в Париже и столичном регионе в часы пик. Нарушение этих правил грозит штрафом от 135 евро. Подтверждено продление целого ряда ограничительных мер, введенных в марте (закрытие ресторанов, кафе и баров, музеев, кинотеатров и концертных залов, запрет на спортивные соревнования). Одобрил КС и временный запрет на собрания численностью более 10 человек.

Индивидуальный карантин и обязательная изоляция

Конституционный совет наложил вето на норму закона о праве властей административным решением вводить карантин или обязательную изоляцию для граждан, зараженных коронавирусом или прибывших на территорию Франции из зон распространения эпидемии. Речь шла о запрете покидать место жительства или изоляции в течение 14 дней, с возможностью продления ограничения на срок до одного месяца.

КС счел, что статья, очевидно ограничивающая основные свободы, не была проработана в должной степени, а главное — не предусматривает судебного контроля индивидуальных ограничительных мер. Такой контроль необходим как в случае полного запрета покидать место изоляции, но даже запрета выходить на улицу в течение более чем 12 часов в сутки, — указал Конституционный совет.

Личные данные заболевших COVID-19

Вердикт КС также скорректировал правила работы вводимой в стране системы сбора данных, которая позволит выявлять цепочки заражений коронавирусом. Речь идет об усилении защиты частной жизни и личной информации.

Совет вычеркнул из списка организаций, получающих доступ к этой базе данных, коммунальные службы социальной поддержки.

Разрешение на доступ к информации должно предоставляться конкретным чиновникам в индивидуальном порядке (а не какой-либо компетентной службе в целом), а каждый запрос должен фиксироваться, — постановили конституционные судьи.

КС также напомнил о строгом запрете сообщать данные заболевшего COVID-19 — без его согласия — людям, с которыми он контактировал.

Усилена также защита личных данных и их анонимность при использовании новой информационной базы в целях общего эпидемиологического надзора и научных исследований. Закон о санитарной ЧС исключал в этих случаях разглашение имен, фамилий и адресов заболевших. Конституционный совет добавил запрет на разглашение их номеров телефонов и электронной почты.

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