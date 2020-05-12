Министр здравоохранения Франции отказал мэру Парижа в открытии парков

Мэр Парижа Анн Идальго попросила разрешения префектуры открыть парки и скверы для жителей столицы. Правительство ответило единогласным «нет». Министерство здравоохранения считает, что открытие подвергнет лишнему риску парижан.

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Мэр Парижа Анн Идальго считает, что после снятия карантина можно разрешить прогуливаться в парках и скверах столицы, но только при условии, что жители будут обязательно носить защитные маски. Об этом она заявила во вторник, 12 мая. «Учитывая потребности парижан в природе, так как Париж является густонаселенным городом, я вновь прошу открыть парки», – написала Анн Идальго в Twitter.

«Нет, мы не откроем парки и скверы в Париже, ни в Иль-де-Франс, ни в других зонах повышенного риска», – ответил министр здравоохранения Оливье Веран во время визита в дом для престарелых департамента Валь-де-Марн. По его мнению, многократные просьбы парижского мэра равноценны подстрекательству не подчиняться властям.

Позже Анн Идальго повторила свою просьбу, отвечая на вопросы журналистов. Она пояснила, что мэрия разрабатывает специальный план открытия парков, согласно которому посетителям можно будет только прогуливаться, будет запрещено устраивать пикники, и все будут обязаны носить маски.

Начиная с 11 мая в Париже открыты Марсовы поля, набережные Сены, прилегающие к городу Венсенский и Булонский леса. Воспользовавшись снятием карантинных мер, сотни парижан устроились в понедельник на набережных канала Сен-Мартен, после чего их разогнала полиция.

«Мы видим, насколько парижанам хочется вновь обрести свободу, однако это пока невозможно. (…) Время пикников и встреч на воздухе еще не пришло», – прокомментировала мэр 10 округа столицы Александра Кордебар.

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