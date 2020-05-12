Французские академики потребовали употреблять термин «COVID-19» в женском роде

С момента открытия новой коронавирусной инфекции COVID-19 французы привыкли употреблять это слово в мужском роде. Но члены Французской академии, которые пристально следят за правильным употреблением родного языка, настаивают на том, что данное слово иностранного происхождения имеет женский род.

Реклама Читать далее

Французская академия напомнила, что термин «COVID-19», обозначающий новое заболевание, вызываемое новым коронавирусом SARS-CoV-2, является заимствованной аббревиатурой английского словосочетания «Coronavirus disease». Слово «disease» переводится на французский словом в женском роде — «maladie» (болезнь). И как у всех аббревиатур, ее род определяется главным словом в словосочетании, настаивают академики. Поэтому новое слово следует употреблять в женском роде с соответствующим артиклем — «la» (а не с артиклем мужского рода «le», как закрепилось в обиходе).

Отмечается, что в канадской франкоговорящей провинции Квебек слово «COVID-19» употребляется в женском роде.

Лингвисты, правда, отмечают, что наряду с нерушимыми нормами любого языка существует понятие общепринятого, наиболее частого употребления. В этом случае блюстители строгих и кодифицированных правил грамматики должны «подчиниться» большинству носителей языка.

Требование французских академиков можно назвать «бурей в стакане воды», однако оно создает немало трудностей: употребление слова в мужском роде укрепилось в СМИ и в речи официальных лиц.

И тут журналисты, чиновники и политики ошибаются, отмечают академики. Термин мужского рода «коронавирус» использовался в самом начале эпидемии, когда научные названия заболевания «COVID-19» и его возбудителя «SARS-CoV-2» еще не были определены. «Затем по принципу метономического переноса названию болезни присвоили (мужской) род вызывающего ее патогена», — объяснила Французская академия.

Теперь от академиков можно ожидать включения в толковый словарь французского языка нового термина — «déconfinement». Оно обозначает постепенный выход страны из карантинных ограничений. Этот рожденный пандемией неологизм пока не входит ни в один словарь. На русский его можно условно перевести как «декарантинизация». Интересно звучит, не правда ли?

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться