7 из 10 неверных супругов отправятся к своим любовникам сразу после снятия карантина.

Таковы результаты опроса, проведенного с 29 апреля по 2 мая сайтом знакомств Gleeden. Эти результаты опубликовал женский журнал Femina.

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Во время почти двух месяцев карантина неверные француженки и французы не могли встречаться со своими любовниками или любовницами. Поэтому сайт Gleeden, на котором, кстати, можно познакомиться с желающими завести внебрачные связи, провел необычный опрос. Что вы сделаете сразу после выхода из карантина? 71% из 2552 опрошенных ответили, что побегут к любовникам или любовницам. И сделать это они намерены в первую неделю выхода из карантина.

Некоторые из них не дожидались 11 мая (первый день выхода из карантина во Франции), чтобы сделать это. Так 36% навещали своих любовников, несмотря на санитарный запрет и риск заразиться коронавирусом. Из них 23% встречались один раз, 42% два-три раза и 35% более трех раз.

Таким образом, карантин не помог укреплению семейных связей, подводит итог журнал Femina.

Журнал также раскрывает методы, которыми пользуются неверные супруги, чтобы убежать из дома после снятия карантинных мер. Так большинство из них (81%) говорят, что соскучились по друзьям или родственникам, 69% уходят «заниматься спортом», 57% «вынуждены поехать на работу». Менее распространенные оправдания: поход в магазин (45%) и сопровождение детей в школу (34%).

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