Во Франции ассоциации по борьбе с дискриминацией подали в суд на Twitter

Истцы полагают, что Twitter «уже давно и постоянно» пренебрегает мониторингом и тщательной модерацией публикаций, провоцирующих ненависть.

Во Франции ассоциации по борьбе с дискриминацией подали в суд на компанию Twitter. Истцы полагают, что корпорация недостаточно эффективно реагирует на публикации, провоцирующие ненависть.

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Иск в парижский суд подали ассоциации SOS racisme, SOS homophobie и Союз еврейских студентов Франции (UEJF). Представители этих организаций провели исследование и установили, что за время режима изоляции во Франции количество публикаций, разжигающих вражду, в целом выросло на 43%. По их данным, за период с 17 марта по 5 мая количество расистских публикаций в соцсети выросло на 40,5%, антисемитских — на 20%, а провоцирующих ненависть в отношений представителей ЛГБТ — на 48%.

В ассоциациях полагают, что Twitter «уже давно и постоянно» пренебрегает мониторингом и тщательной модерацией подобных публикаций. Истцы подчеркивают, что сообщали в администрацию соцсети о 1110 твитах с оскорблениями, однако лишь 12% из них были удалены через 3–5 дней после обращения. «Платформа явно не желает выделять кадровый ресурс для модерации», — заявил глава SOS Racisme Доминик Сопо.

Ассоциации хотели бы в судебном порядке добиться назначения экспертизы технических и кадровых возможностей, имеющихся у Twitter для борьбы с оправданием преступлений против человечности, подстрекательством к ненависти на расовой и гендерной почве, а также с призывами к насилию.

Как сообщает AFP, в Twitter заявили, что мобилизуют все имеющиеся ресурсы для мониторинга, модерации и реагирования на жалобы пользователей.

В среду, 13 мая, Национальное собрание Франции рассматривает законопроект о борьбе с ненавистью в интернете. Проект накладывает на поисковые сервисы и соцсети обязательство в течение 24 часов материалы, призывающие к ненависти и насилию, и в течение часа — публикации экстремистского характера и детскую порнографию.

Накануне, 12 мая, стало известно о том, что Twitter разрешит своим сотрудникам продолжить работать удаленно и после пандемии COVID-19, если они этого пожелают. Соответствующее электронное письмо разослал своим подчиненным генеральный директор Twitter Джек Дорси.

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