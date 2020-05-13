Здоровье не купишь в гипермаркете: после карантина французы изменят приоритеты

На этой неделе во Франции начался «выход из режима изоляции» — у людей появилась и относительная свобода передвижения, и гораздо более отчетливая свобода потребления.Но опросы показывают, что французы не только планируют больше экономить, но и хотят изменить «потребительское поведение» по другим параметрам.Многие намерены сменить приоритеты (больше покупать «местное»), торговые площадки (отказаться от гипермаркетов), способ покупок (онлайн вместо хождения между прилавками). Многие задумались о том, что надо серьезнее «вкладывать» в свое здоровье.

Реклама Читать далее

Откладывать все, что можно

Банк Франции дал цифру, которая, «вместо тысячи слов», хорошо объясняет экономическое настроение французов. Если с января 2017-го по февраль 2020-го они откладывали на счета в среднем 5,9 миллиардов евро в месяц, то в марте 2020-го — 19,6 миллиардов. Статистика за апрель пока не подоспела.

К осени, как обещал министр экономики, правительство готовит серию мер, которые должны побудить граждан достать деньги с банковских и домашних «кубышек». Но кто сегодня поставит много на успех этого мероприятия? Sociovision, подразделение известной французской соцслужбы Ifop, напоминая о том, что уже в конце 2019 года потребители демонстрировали очень высокий уровень «опасений за свое будущее», подчеркивает: на фоне кризиса эта тенденция усилилась, и вряд ли в ближайшее время пойдет на спад.

Le Monde также пишет: аналитический центр Xerfi прогнозирует снижение средних трат французских домохозяйств по итогам этого года на 7,5% — такого не было с послевоенных времен.

31% французов, опрошенных соцслужбой Kantar, заявили, что ожидают снижения своих доходов.

Кризисные настроения, среди прочего, подтверждаются важнейшим параметром: большинство планирует временно отказаться от намерения вложиться в такой «несгораемый» актив как недвижимость (цены на которую в последние годы росли во Франции огромными темпами). Опрос Happydemics показал, что не откладывать запланированную покупку по-прежнему собираются только 35% из тех, у кого до карантина были планы на свое жилье. 21% намерены отложить это дело на год и более. Основное влияние оказывает как ухудшение личной финансовой ситуации (или опасения на этот счет), так и ожидания «отката» цен на квадратный метр (тоже из-за кризиса).

К слову, кризис пока спровоцировал еще один «сдвиг»: люди чаще стали выражать желание жить не в городской квартире, а в загородном доме — и желательно с садом, пишет Le Figaro. Объяснение простое: долгий карантин показал, какую свободу дарят «лишние» квадратные метры и собственный двор. Ну, и кроме того, нельзя забывать о том, что частный дом — это еще и личная «санитарная крепость»: «чужой» туда «заразу не занесет».

Во время карантина многие французы поняли, какую свободу дарит частный дом. На фото: олимпийский чемпион Рено Лавиллени прыгает у себя во дворе. Клермон-Ферран. 03.05.2020 REUTERS - HANDOUT

О желании многих французов максимально сохранять «социальную дистанцию» от «чужих» говорят и другие «тренды». После карантина — как показали результаты нескольких соцопросов — выросло не только число тех, кто хотел бы работать «на удаленке» (этот феномен, как отметили уже многие антропологи и социологи, вообще может привести к масштабным социальным изменениям), но и тех, кто отдает предпочтение онлайн-покупкам вместо хождения по магазинам.

Не только из-за того, что за время карантина у многих «неофитов» выработалась такая привычка, но и из-за санитарных опасений. Те же опросы отмечают еще одну перемену: падение числа желающих «закупаться» в гипермаркетах. Эти люди пока «перейдут» в супермаркеты и найдут там золотую середину между дешевыми, но перенаселенными «городами-магазинами» и маленькими, но дорогими специализированными лавочками.

Из-за опасений, связанных с вирусом, многие французы намерены отказаться от посещения гипермаркетов. На фото: покупатель выходит их супермаркета. Ницца. 14.04.2020 REUTERS - ERIC GAILLARD

Большинство пока не сможет серьезно поддержать другой наметившийся «вектор» потребительского поведения: покупать у «маленьких местных производителей». И социологические опросы, и данные онлайн-сервисов по доставке фермерских продуктов демонстрируют рост спроса в этом секторе.

Таким образом люди хотят не только помочь в трудный период местным производителям, не только желают сократить «производственную цепочку» и, соответственно, вредные «транспортные» выбросы в атмосферу, но и думают о продовольственной безопасности.

Коронавирусный кризис ясно показал, как легко границы могут закрыться в любой момент — и поэтому важно, чтобы в твоей стране производились хотя бы продукты и товары «первой необходимости». Примеров отыщется много: можно начать с масок, которые приходится «с боями» поставлять из Китая, и закончить дефицитом муки (которая вдруг во время карантина исчезла из многих французских магазинов — потому что наиболее «ходовые» пачки по 1 кг поставляются из Германии, Италии и Турции).

Конечно, более заметной будет другая тенденция: люди в кризис увеличат покупки в секторе «premier prix» — то есть, недорогих товаров первой необходимости приемлемого качества. Объяснение простое: опрос соцслужбы YouGov показал, что французы намерены в «первое время» после выхода из карантина тратить на 40% меньше, чем они тратили до.

Но там, где местные маленькие производители смогут предложить цены хотя бы близкие к «супермаркетовским», следует ожидать роста спроса. Кроме того, представители «фермерских» онлайн-платформ связывают надежды с тем, что теперь у большого числа граждан сформируется представление о том, насколько важно употреблять качественные, а значит, «здоровые» продукты.

Служба Crédoc также отмечает «рост интереса потребителей» к тому, что по-французски называется «fortification alimentaire» (англ. food fortification) — то есть, «обогащение пищевых продуктов», пишет Le Monde.

Французы готовы чаще употреблять полезные для здоровья продукты и больше поддерживать местных производителей. REUTERS - Charles Platiau

Соцпопросы показывают, что в результате эпидемии «в число главных приоритетов французов, наряду с экологией и экономической ситуацией, вошло здоровье», отмечает Le Monde. И подчеркивает: в нынешней ситуации пойдут в рост продажи товаров и услуг, так или иначе связанных с «заботой о здоровье». В частности, известная французская сеть спортмагазинов отметила 30-процентный рост покупок «инвестиционных» товаров для здоровья — тренажеров, столов для пинг-понга, велосипедов…

Велосипед — это еще и средство, помогающее избегать общественного транспорта, а значит, снижать риск заражения. Именно эта причина, как предсказывают маркетологи и социологи, должна привести к росту покупок еще и в автомобильном секторе: в нынешние неспокойные санитарно-эпидемиологические времена не только «мой дом — моя крепость»… К тому же, как сообщает Europe 1, «затоваренные» продавцы авто сейчас дают большие скидки.

Да и резкое падение цен на топливо способствует тому, чтобы активно заботящиеся о своем здоровье велосипедисты совсем уж не вытеснили с дорог «пассивно опасающихся» автомобилистов.

Человек будущего: стройная фигура, полная свинья-копилка

Подведем итог. «Дорожная карта» среднего «потребителя» на ближайшую перспективу выглядит так: он больше копит, чаще откладывает или отменяет «необязательные» покупки, тратит на самое необходимое и недорогое. Но за те продукты и товары, которые он считает «важными» и полезными для здоровья, готов платить больше, чем до кризиса.

Точность «фоторобота» зависит и от того, как сами опрошенные будут придерживаться своих намерений (а с этим у большинства людей бывают проблемы) и от того, как долго будет «лютовать» COVID-19.

А пока только 45% французов уверены, что они все еще смогут «потреблять как прежде».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться