Искусство не вечно: Христо упакует Триумфальную арку в Париже

Триумфальная арка, упакованная как рождественский подарок. Такой ее еще никто не видел. Отражающая небо, сверкающая серебром, обмотанная словно почтовая бандероль. Возможность увидеть этот символ наполеоновских побед в новом свете появится осенью будущего года, когда известный американский художник болгарского происхождения Христо приедет Париж.

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Этот проект был задуман еще в 1962 году, и это не первая инсталляция Христо в Париже. В 1985 году художник обернул в золотистую ткань Пон-Нёф (Новый мост). Мост простоял так всего две недели, с 22 сентября по 7 октября 1985, но собрал около 3 миллионов зрителей. Проект «Упакованный Пон-Неф» потребовал девяти лет подготовки и переговоров с мэром Парижа Жаком Шираком для получения разрешения. Для его реализации потребовалось 41000 квадратных метров ткани, а стоил он 1,2 миллиона франков.

Христо Явашев приобрел знаменитость как раз тем, что он «упаковывал» известные всему миру здания и монументы. Так, в 1995 году он обернул берлинский Рейхстаг в 100 тысяч квадратных метров серебристой ткани, прикрепив ее при помощи восьми километров синего каната. Перформанс прошел успешно, однако он вызвал горячие споры в политической и общественной среде Германии, а генеральный канцлер Хельмут Коль назвал его «посягательством на достоинство важнейшего исторического символа страны».

Творения Христо Явашева всегда были грандиозными и всегда вызывали полемику. И так или иначе, они связаны с политикой, поскольку, как говорил сам Христо, если бы не было политики, то он не стал бы известным. Все дело в «железном занавесе» и «холодной войне». Родившийся в 1935 году в болгарском Гродно, в 21 год Христо Явашев бежал на Запад. Сначала через Чехословакию в Австрию, а потом во Францию, где и стал знаменитым.

В августе 1961 года, когда мир узнал о возведении стены между Западным и Восточным Берлином, молодой художник Христо, проживающий во Франции на правах апатрида, решается в знак протеста на свой первый крупный перформанс Iron Curtain (Железный занавес). Вместо берлинской бетонной стены он перегораживает улицу Висконти в Париже цилиндровыми металлическими бочками из-под нефти. Не имея разрешения от мэрии. Поэтому стена его простояла всего 8 часов, а Христо с компанией помогавших ему таких же молодых художников попал в комиссариат полиции. Но так как власти страны благоволят артистам, его быстро отпустили, не возбудив никакого дела.

Вообще творчество этого оригинального художника тесно связана с Францией. Начиная с того, что его супруга Жанн-Клод, с которой он встретился в Париже, родилась с ним в один год и один день, и даже, как утверждают оба, в один час. С момента их знакомства в 1958 году начинается совместное творчество Христо и Жан-Клод, и все последующие проекты художника подписаны именами обоих. «Я только лишь делаю эскизы», – говорил журналистам Явашев. «А я лишь выписываю чеки», – повторяла Жанн-Клод. На самом деле, супруга художника занимало важное место в реализации всех его проектов, так как долгие переговоры с администрациями по поводу разрешений «упаковать» очередной объект вела именно она.

«Упакованный Пон-Неф» (Pont Neuf emballé par Christo), 1985. © Wikipédia

Христо и Жан-Клод стали известными не только «упаковкой». Переехав жить в Нью-Йорк в 1964 году, большинство своих творений пара создала в США. В 1976 году они построили «Бегущую изгородь» в Калифорнии из ткани длиной в 24 мили. В 1983 в Бискайском заливе они реализовали проект «Окруженные острова», обернув по периметру розовой тканью одиннадцать искусственных островов. В 1991 году состоялся их первый международный проект «Зонтики»: 9 октября одновременно в Японии и Калифорнии открылись 3100 зонтиков на холмах и долинах, каждый из которых был 6 метров в высоту и 9 метров в диаметре.

Каждая из реализаций пары жила не более двух недель. «Временный характер нашей работы бросает вызов бессмертию искусства. Разве искусство вечно? Искусство бессмертно? – любит повторять Христо – Чтобы исчезнуть навсегда, требуется, возможно, больше храбрости, чем для того, чтобы остаться». Этот провокационный постулат собрал немало сторонников. «Во всех этих проектах тема исчезновения, желания остаться в тени — одна из самых сильных. Они исчезнут, как наше детство, наша жизнь. Когда они существуют несколько дней, то создают потрясающую по мощности энергию. Когда они существуют 14 дней, то становятся особенно настойчивыми и побуждают людей к сопереживанию, потому что скоро исчезнут, испарятся», – объяснил он в одном интервью.

Но искусство ли это? Для Христо его произведения имеют такое же близкое отношение к искусству, как и к архитектуре. «Наши проекты — это не живопись или скульптура, в них присутствуют элементы урбанизма и архитектуры», – произнес он в том же интервью. Поэтому сооружение тысяч огромных зонтиков в Калифорнии и Японии для него стало процессом строительства домов, а оборачивание Рейхстага он представлял себе как новое строительство этого здания.

Свою популярность Христо Явашев объясняет тем, что в его проектах непосредственно участвуют много людей. Вначале власти, которые не дают разрешение: в этот момент проект «уже существует в их головах». Затем публика, которая миллионами приходит посмотреть на его творения. Когда обсуждалась идея драпировки Рейхстага, по германскому телевидению провели дебаты, которые посмотрели миллионы людей. Это участие, эта любовь-нелюбовь являются одним из главных составляющих перформанса.

Но самым главным в своем творчестве художник называет свободу. Его искусство не вечно, и потому он чувствует себя абсолютно свободным. «Никто не может завладеть этой работой, никто не может купить ее или назначить цену. Этот проект — демонстрация свободы. Демонстрация абсолютной свободы и полной иррациональности. Мир проживет без «Зонтиков», «Занавеси для Долины» или «Бегущей Изгороди». У них нет причин на существование кроме поэзии, абсолютного творчества. Свобода — самый главный компонент этого проекта. Вот почему наши работы не вечны. Потому что свобода — это враг обладания, а обладание равно статичности…»

Помимо всего прочего, зрители смотрят на его проекты совершенно бесплатно. Деньги на их реализацию Христо зарабатывает, продавая картины и эскизы своих инсталляций.

Христо и Жанн-Клод в 2005 году. © Wikipédia

«Упакованная Триумфальная арка» – это самый долгий проект Христо и Жанн-Клод. Первые эскизы были сделаны почти 60 лет назад. Пока власти французской столицы отвечали постоянными отказами, пара создала сотни других проектов. Как рассказывал Христо журналистам, много раз они с супругой считали, что проект «умер». Но вот парижская мэрия дала свое разрешение. Правда, реализовать проект Христо придется одному: Жанн-Клод скончалась в 2009 году. И свое творение Христо посвятил жене.

По иронии судьбы, когда мэр Парижа Анн Идальго и министерство культуры Франции уже дали свое разрешение, началась эпидемия COVID-19, и проект опять пришлось отложить.

Первоначально «упаковка» была намечена на апрель 2020 года. Одновременно в Центре Помпиду в Париже должна была открыться выставка, посвященная творчеству Христо и Жанн-Клод. После объявления карантина мэрия предложила реализовать проект с 18 сентября по 3 октября этого же года, но неясность ситуации заставила Явашева отложить его ровно на 365 дней. Так что увидеть необычное творение, а также послушать, как трепещутся на ветру серебряные полотна, вы сможете с 18 сентября по 3 октября 2021 года.

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