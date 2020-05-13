Министр труда Франции: около пяти миллионов французов продолжают работать удаленно

Часть французов после начала смягчения санитарных ограничений вернулась на рабочие места, однако около пяти миллионов граждан продолжают работать удаленно. Об этом в среду, 13 мая, в эфире franceinfo рассказала министр труда Франции Мюрьель Пенико.

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Министр прокомментировала режим компенсаций частичной безработицы, введенный из-за пандемии коронавируса и санитарных ограничительных мер. Он заявила, что 12,4 миллионов французов получают помощь от государства, однако эта цифра с понедельника, 11 мая, начала уменьшаться. Предполагается, что государство с июня постепенно будет уменьшать объем финансовой помощи, чтобы стимулировать организации возвращать сотрудников на места. По словам министра, 400 тысяч магазинов вновь открылись 11 мая, более 800 тысяч французов уже смогли вернуться к работе.

Пенико также заявила, что возобновились 50% строительных проектов, а к началу июня, согласно плану, этот показатель должен составить 100%. Чуть медленнее перезапуск идет на производствах, особенно в авиационном секторе и отрасли автомобилестроения.

Напомним, в середине апреля некоторые профсоюзы призвали министерство труда пересмотреть размер окладов людей, чьи профессии в условиях пандемии и санитарного кризиса оказались самыми необходимыми. Зачастую эта работа не является высокооплачиваемой. Мюрьель Пенико заявила, что способы поощрить этих работников будут рассмотрены, однако подчеркнула, что повышения минимального размера оплаты труда для всех профессий ждать не стоит (французский минимальный размер оплаты труда составляет 1219 евро в месяц после вычетов).

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