Французских медиков поблагодарят за борьбу с COVID-19 в день взятия Бастилии

Эмманюэль Макрон хочет, чтобы национальный праздник Франции стал «дополнительным поводом, чтобы поблагодарить тех, кто участвовал в борьбе с COVID-19».

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы национальный праздник 14 июля стал «дополнительным поводом, чтобы поблагодарить тех, кто участвовал в борьбе с COVID-19». Об этом объявила в среду, 13 мая, официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай. Как именно будет проходить торжественная церемония, она не уточнила.

Реклама Читать далее

Сибет Ндиай также рассказала, что в следующем году к высшей государственной награде Франции — ордену Почетного легиона — и к ордену Заслуг представят тех, «кто участвовал в борьбе с вирусом на всех уровнях и во всех областях». Общий список награжденных будет опубликован 1 января 2021 года.

В ближайшие недели медицинские работники страны должны получить премии за работу во время пандемии, пообещала спикер правительства. «Декрет (о премиях) должен быть вот-вот подписан», — заявила она.

Выдать премии медперсоналу пообещал президент Макрон в конце марта. В середине апреля власти уточнили, что все работники больничного сектора получат премию в размере 500 евро, а сотрудники отделений, принимающих пациентов с COVID-19, получат по 1500 евро.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться