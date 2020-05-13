Число жертв COVID-19 во Франции превысило 27 тысяч человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции во французских больницах скончались 98 человек. При этом власти снизили объявленную накануне статистику смертности в домах престарелых с 9988 до 9973 человек. Общее количество погибших достигло таким образом 27 074 человек.

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В министерстве здравоохранения Франции агентству AFP цифру в минус 15 погибших в домах престарелых объяснили ошибкой при подсчете данных накануне.

Во вторник, 12 мая, сообщалось о 348 новых смертельных случаях от последствий коронавирусной инфекции.

В настоящий момент во французских больницах находится 21 071 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. За минувшие сутки в больницы поступили 543 новых больных с этим же диагнозом.

Число пациентов с коронавирусом во французских реанимациях неуклонно снижается — сейчас их 2 428 (против 2542 накануне).

С 11 мая Франция начала постепенно выходить из карантина. В стране открылись школы, заработали магазины, небольшие музеи и парикмахерские, а для выхода из дома больше не нужно заполнять специальное разрешение.

В Великобритании жертвами пандемии за последние сутки стали еще 494 человека. Общее количество погибших составляет отныне 33 186 человек. При этом, как сообщает Русская служба BBC со ссылкой на заместителя главврача Англии Дженни Хэрриес, число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больницах страны на 15% ниже, чем неделю назад.

В Италии за последние сотки смертность от последствий коронавируса вновь пошла вверх: там скончались 195 человек (против 172 накануне). Общее число погибших достигло 31 106 человек. Италия остается третьей страной по уровню смертности от пандемии — после США и Великобритании.

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