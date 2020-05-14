Врачи призвали власти открыть парки в Париже ради «ментального здоровья» горожан

С 11 мая в Париже открыты набережные Сены, а также прилегающие к городу Венсенский и Булонский леса, но закрыты все городские парки и скверы.

Один из крупнейших профсоюзов французских врачей CSMF призвал власти открыть парки и скверы в Париже. Жителям столицы после двух месяцев жизни в изоляции это необходимо для их «ментального здоровья», считают медики. Ранее открыть парки призвала мэр Парижа Анн Идальго, однако правительство отказало ей в этой просьбе.

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«Мы поддерживаем просьбу мэра Парижа Анн Идальго в том, что касается открытия парижских парков — на определенных условиях — и призываем правительство подумать о быстром открытии кафе и ресторанов», — говорится в заявлении парижского отделения профсоюза, которое в четверг, 14 мая, цитирует AFP.

«Некоторые тротуары забиты людьми. Парижане, в особенности самые бедные, живут в очень густонаселенных зонах, и у них не было возможности нормально дышать во время карантина. Они больше так не могут», — отмечают авторы обращения и призывают дать парижанам возможность гулять.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго неоднократно обращалась к правительству с просьбой позволить открыть городские сады и парки, соблюдая меры предосторожности: например, контролируя поток посетителей. «Для меня это вопрос общественного здравоохранения», — заявила Идальго. По ее словам, удивительно, что жители города могут ездить на метро, но не могут гулять в парках.

Однако министр здравоохранения Оливье Веран на просьбу столичной градоначальницы ответил категоричным «нет». Свой отказ он объяснил нежеланием подвергать парижан лишнему риску.

Власти Франции приняли решение при снятии карантинных мер разделить страну на «красные» и «зеленые» зоны — в зависимости от уровня распространения вируса. В «красных» зонах, куда попали Париж и регион Иль-де-Франс, карантинные ограничения строже. Официальный представитель правительства Сибет Ндиай заявила в среду, 13 мая, что открытие парков «несвоевременно, учитывая уровень распространения вируса в регионе».

Начиная с 11 мая во французской открыты Марсово поле, набережные Сены, прилегающие к городу Венсенский и Булонский леса. Воспользовавшись снятием карантинных мер, сотни парижан устроили в понедельник пикники на набережных Сены и канала Сен-Мартен, после чего их власти приняли решение запретить распитие алкоголя на набережных.

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