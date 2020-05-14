В парижском аэропорту Шарль-де-Голль установили тепловизоры для контроля пассажиров

Носителей коронавируса в парижском аэропорту Шарль-де-Голль будут выявлять с помощью тепловизионных камер. Такие камеры автоматически определяют температуру выше 38 °C. Об установке камер 14 мая сообщили в компании ADP, управляющей аэропортом.

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В главном парижском аэропорту объяснили новые процедуры санитарной безопасности. В случае выявления повышенной температуры тепловизором, пассажиру измерят температуру бесконтактным электронным градусником, после чего отправят в службу срочной медицинской помощи аэропорта, где у него будет возможность пройти тест на коронавирус.

Начиная с понедельника, 11 мая, в аэропортах Франции также ввели обязательное ношение масок. А редкие самолеты, которые продолжают летать, проходят полную санитарную обработку, сообщает RTL.

В России Росавиация также составила список указаний, для поэтапного вывода из карантина пассажирских авиаперевозок. Как сообщает РИА Новости, на первом этапе пассажиров предлагается рассаживать с соблюдением дистанции.

Кроме того, на борт перестанут пускать людей в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет. Пассажирам также запретят ходить по салону, а в течение всего полета они должны будут носить маску и перчатки.

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