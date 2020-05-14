От последствий коронавируса во Франции за последние сутки умер еще 351 человек
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За последние сутки жертвами пандемии коронавируса во Франции стал еще 351 человек. Общее число погибших начиная с 1 марта достигло 27 425 человек. Новые данные озвучили в четверг, 14 мая, в Главном управлении здравоохранения Франции.
В больницах Франции остаются 20 463 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 — это почти на 3000 пациентов меньше, чем неделю назад.
2 299 человек находятся в отделениях реанимации. Число пациентов в палатах интенсивной терапии по-прежнему снижается. Накануне сообщалось о 2428 пациентах в реанимации.
72% госпитализированных находятся в больницах четырех регионов — Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы, а также О-де-Франс.
В Италии власти сообщили о 262 новых смертельных случаях от последствий коронавируса. Это самый высокий показатель смертности за последние дни — после 7 мая.
Однако в стране продолжает уменьшаться количество пациентов в реанимациях. По данным на 14 мая, их 855 (против 893 накануне). Власти объявили, что от COVID-19 в Италии вылечились 115 228 человек.
В Великобритании, которая вышла на первое место в Европе по количеству погибших, за минувшие сутки умерли еще 428 человек. Общее число погибших достигло 33 614. Однако, как утверждают СМИ, реальная статистика смертности от пандемии выше: еще 1 мая в 36 тысячах свидетельствах о смерти в качестве причины упоминался COVID-19.
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