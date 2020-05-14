Пандемии: непредсказуемость и неизбежность

«Новый мир после COVID-19». В серии материалов о том, как может измениться мир после нынешней пандемии, Французская служба RFI опубликовала мнение Клода Аннуна (Claude Hannoun), вирусолога и почетного профессора Института Пастера, который напоминает о вспышках эпидемий с начала XX века.

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►►► Оригинал статьи на www.rfi.fr

Большинство последних инфекционных заболеваний берет свое начало в животном мире: СПИД у африканских обезьян, птичий и свиной грипп, Эбола у грызунов, коронавирус у летучих мышей, переданный через циветту (куницу) или ящера (панголина).

Изменения, которые человек вносит в окружающую среду, способствуют преодолению видового барьера, который защищает человека в периоды равновесия. Но когда это случается, эпидемия вспыхивает не всегда и не сразу. Чтобы человек заразился, вирус должен приспособиться к «новому хозяину», что требует нескольких стадий мутации и еще более затрудняет прогнозирование явления.

Смертность от эпидемий в мире в XX веке

1918-1919 — испанский грипп: 50 миллионов человек

1957 — азиатский грипп: 4 миллиона человек

1968 — гонконгский грипп: 1 миллион человек

1981-2020 — СПИД: 35 миллионов человек

2014-2016 — Эбола: 11 тысяч человек

2002-2003 — SARS (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома): 770 человек

2015-2020 — MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома): 850 человек

2019-2020 COVID-19: почти 300 тысяч человек на 14 мая

Некоторые характерные примеры

Самая смертоносная в истории человечества пандемия испанского гриппа, унесшая за несколько месяцев жизни более 50 миллионов человек, появилась в 1917 году в США и распространилась в армии. Вирус был перенесен американскими войсками в Европу весной 1918 года и вызвал несколько эпидемических вспышек в армиях союзников, но особой «агрессивностью» этот вирус не отличался. Однако эпидемия «проснулась» осенью и перешла во вторую катастрофическую фазу не только в Европе, но и во всем мире. Пандемия «испанки» не обошла ни Африку, ни Азию.

Пик эпидемии пришелся на ноябрь 1918 года, тогда же было зафиксировано 50 миллионов смертей. Первая мировая война подходила к концу, и сообщение о перемирии затмило собой известие о числе умерших от испанского гриппа и о том, что болезнь постепенно расширяется. Весной 1919 года наблюдается третья волна «испанки». В последующие годы вирус сохранится в виде сезонного гриппа. Позднее, когда штамм вируса, изолированный в 1933 году, станет более изученным, ему будет дано название H1N1. Аналогичный вирус вернется в 2009 году и вызовет небольшую тревогу.

Азиатский грипп (1957) типа H2N2 (разрыв гемагглютинина и нейраминидазы — двух необходимых компонентов поверхности вируса) — новый вирус без перекрестного иммунитета с предыдущим. Он вызвал новую серьезную эпидемию, которая унесла 4 миллиона жизней во всем мире. Механизмы мутации вируса тогда были не совсем понятны. Вакцина была создана только с новым вирусом на последующие годы.

Гонконгский грипп (1968) типа H3N2 (разрыв гемагглютинации). Это частично новый вирус из генетической рекомбинации у животных. Он появился в Азии, проявился почти незамеченным в Европе весной 1969 года. Гонконгский грипп становится опасным лишь зимой 1969-1970 года. У него нет перекрестного иммунитета с предыдущим (азиатским гриппом), но понадобилось время, чтобы новый вирус определить и понять разницу между ним и предыдущим. К следующему сезону вакцина готова не была. Вирус распространился и стал сезонным.

Тегеран

В сентябре 1968 года на конгрессе по тропической медицине в Тегеране с участием 800 специалистов несколько японских ученых в первый же день принесли вирус в конференц-зал, что привело к немедленному заражению 70% участников. Это было зафиксировано в последующем исследовании, проведенном представителем ВОЗ. Кроме того, было показано, что по окончании конгресса в различные европейские страны вернулись 14 зараженных участников тегеранской научной встречи. Но последующих случаев заражения или вспышек эпидемии не было. Вирус (штамм H3N2) проявился весной 1969 года в ряде европейских стран, но довольно быстро вспышка погасла. Настоящая эпидемия началась только в сентябре 1969 года и в течение следующей зимы 1970-го. Во Франции умерло 36 000 человек. Было зафиксировано три вспышки эпидемии.

COVID-19

В ноябре 2019 года случаи ОРВИ, вызванные новым коронавирусом, вспыхнули в Китае. С января 2020 года коронавирус распространился на другие азиатские страны, а затем на остальной мир. Его распространение варьируется в зависимости от страны. По состоянию на 1 мая было зарегистрировано 240 000 смертей, но болезнь по-прежнему остается активной, хотя число случаев заболевания сокращается, в частности, в европейских странах.

Мюлуз

В середине марта 2020 года две тысячи евангелистов проводили религиозное собрание в огромном закрытом зале во французском городе Мюлуз. После того, как собрание завершилось (участников не регистрировали, вход был свободным), проявилось несколько случаев COVID-19, заражение распространилось с поразительной быстротой во Франции и за рубежом, в том числе во французском регионе Гранд-Эст.

Думать о будущем

Часто причиной взрывоопасного распространения эпидемии (грипп или Covid-19) является «основополагающее» событие, которое обуславливает дальнейшую эволюцию вируса: массовое собрание в закрытом помещении в течение нескольких дней (Тегеран, Мюлуз, Ишгль), искусственно замкнутая среда (круизное судно Diamond Princess, австралийский лайнер, французский и американский авианосцы), стадионы (Милан, Париж). За всеми этими событиями последовало быстрое распространение болезни. С другой стороны, SARS, MERS или птичий грипп H5N1 не смогли распространиться после начальной стадии и практически исчезли. Будущее покажет, как поведет себя COVID-19.

Одной из наиболее эффективных стратегий профилактики может быть быстрое выявление первоначальных случаев заражения, их изолирование. За людьми, с которыми они контактировали, должно быть установлено медицинское наблюдение с помощью многократного тестирования для того, чтобы купировать болезнь в зародыше.

И хотя прогнозировать пандемии не представляется возможным, можно надеяться на скорейшее ограничение их последствий.

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