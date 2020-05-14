Пандемия неравенства: женщины на грани нервного срыва

Пандемия коронавируса и введенный в связи с этим режим изоляции обострили проблему гендерного неравенства. На линии «санитарного фронта» оказались преимущественно женщины, а те из них, кто перешел на удаленную работу, больше мужчин занимались детьми и домашним хозяйством. Феминистские организации бьют тревогу и предупреждают о том, что женщины могут выйти из карантина на грани нервного истощения.

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«Мы — на войне». Именно так президент Франции Эмманюэль Макрон 16 марта охарактеризовал пандемию коронавируса, объявив о введении режима карантина и обязательной изоляции. Как и любая война, эпидемиологическая тоже разделила страну на «фронт» и «тыл», но на передовой этой войны оказались преимущественно женщины: медсестры, кассиры, уборщицы, учителя начальных классов и др. Это далеко не полный список профессий, жизненную важность которых в обществе в контексте кризиса стали ощущать острее. Но труд этих «фронтовиков» один из самых низкооплачиваемых. И в 90% случаев выполняют его женщины. Во Франции власти заявили о том, что в связи с кризисом выплатят представителям этих профессий премии в размере от 500 до 1500 евро, однако это небольшое утешение для тех, кто оказался на грани нервного истощения.

Об угрозе истощения и у тех женщин, которые оказались на удаленной работе, предупреждают также социологи и феминистки, которые бьют тревогу и требуют от властей извлечь уроки из кризисной ситуации и серьезно заняться проблемой гендерного неравенства.

Двухмесячный режим изоляции стал своего рода увеличительным стеклом для общества. Многие проблемы стали более явными, и кажется, что они обострились. Социологическое исследование Ifop, свидетельствует о росте ссор в семье.

Их стало почти в два раза больше, а главными причинами разногласий в семье пары называют воспитание детей и ведение домашнего хозяйства. На результаты опроса обратили внимание многие французские газеты, которые одна за другой публикуют свидетельства страдающих женщин: им приходится не только работать на удаленке, но и параллельно заниматься детьми и домашними делами.

«Оказавшись в изоляции, я перестала лгать самой себе. Раньше я убеждала себя в том, что он ничего не делал по дому, потому что сильно уставал на работе. Но сейчас он оказался на вынужденной безработице и по-прежнему ничего не делает. Как можно за сутки одновременно работать на удаленке, заниматься двумя детьми и домашним хозяйством. Я сплю пару часов, чтобы это все успеть. Как всегда, я жертвую собой и своим здоровьем», — говорит на страницах 20 minutes 42-летняя мать двоих детей.

«Он чуть больше обычного стал заниматься домашними делами с тех пор, как мы оказались в режиме изоляции. Но основной груз по-прежнему лежит на мне. Когда я жалуюсь на дискомфорт, он удивляется. Я жертвую собой, своей карьерой и падаю от истощения, в то время как он смотрит свои сериалы», — жалуется Сесиль на страницах Le Monde.

«Мужья и отцы не занимаются домашним хозяйством не потому, что у них нет времени, а потому что у них нет желания», — говорят в феминистической ассоциации Osez le féminisme !

В середине марта, когда во Франции только объявили режим изоляции, социологи, феминистки и чиновники предупредили о возможном обострении ситуации. Министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа высказалась о неравномерном распределении обязанностей между женщинами и мужчинами. Она, в частности, выразила опасение о «молчаливом истощении» женщин, призвала к бдительности, а также распорядилась провести исследование. Месяц спустя после карантина институт Harris Interective обнародовал данные, согласно которым, 54% женщин тратят больше двух часов времени на домашние дела, в то время как подобная нагрзука ложится только на 35 % мужчин.

Таким образом не оправдались ожидания некоторых оптимистов относительно того, что режим изоляции, вынудивший многих людей, как женщин, так и мужчин, не выходить из дома, может способствовать более справедливому распределению обязанностей. По результатам опроса, проведенного Ifop в 2019 году, 73% женщин утверждали, что загружены домашней работой больше мужчин. Примечательно, что за последние тридцать лет ситуация почти не изменилась.

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