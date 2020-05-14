Самый русский сезон: во Франции завершился шпионский сериал «Бюро легенд»

Во Франции завершился пятый сезон нашумевшего телесериала «Бюро легенд». Его по праву можно назвать «самым русским» из всех сезонов. В нем французский разведчик Гийом Дебайи, которого считали погибшим от рук сепаратистов в Донбассе, попадает в Москву, в руки ФСБ. В то время, как русские используют его для сбора разведданных, французский шпион получает из Парижа задание завербовать своего же вербовщика, старшего офицера ФСБ. О том, почему этот сезон критики оценили неоднозначно и возможно ли продолжение сериала — материал RFI.

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ФСБ против DGSE

«Бюро легенд» — одна из самых реалистичных картин о жизни французских разведчиков. С момента выхода на телеканале Canal+ в апреле 2015 года сериал получил широкую популярность не только во Франции, но и во всем мире: он был показан в более чем 100 странах. Его по достоинству оценили не только зрители и критики, но и Генеральная дирекция внешней разведки Франции (DGSE). В штабе читают сценарий перед съемкой, а также смотрят каждый сезон перед выходом на телеэкраны. Правда, в этом году из-за карантина создателям фильма на удалось организовать предпремьеру с участием 300 агентов.

С каждым сезоном интерес к судьбе героев сериала растет и после просмотра у зрителей возникает один и тот же вопрос: будет ли продолжение. На этот раз режиссер Эрик Рошан снова не заставил долго ждать: сразу по окончании четвертого сезона стало известно о продолжении съемок. После 18 месяцев перерыва в начале апреля этого года на Canal+ вышел пятый сезон, создание которого стоило 22 миллиона евро.

Действие происходит в Египте, Иордании, Камбодже и России. Как и прежде, секретное подразделение Генеральной дирекции внешней безопасности Франции придумывает своим агентам «легенды», которые позволяют им под прикрытием выполнять спецоперации на разных континентах. С первой же серии интрига разворачивается вокруг главного героя Гийома Дебайи в исполнении Матье Кассовица. О его судьбе беспокоятся все сотрудники «бюро легенд».

В предыдущих сезонах рассказывалась история его возвращения в Париж после шестилетней миссии в Сирии и Иордании, где он работал под прикрытием как преподаватель литературы под именем Поль Лефевр. Разведчик никак не может расстаться со своей старой «легендой» из-за незабытой любви к сирийке Надии Эль-Мансур (франко-марокканская актриса Зинеб Трики). Ради нее он готов на все, даже на предательство собственной разведки. Но блестящий агент представляет для своей службы такую большую ценность, что ему, казалось бы, готовы простить и нарушение правил, и даже работу двойного агента.

Пятый сезон начинается с появления в газете Le Figaro информации о гибели французского агента при взрыве на Донбассе. Все коллеги «бюро легенд» беспокоятся о судьбе Гийома Дебайи и задаются вопросами о его смерти. Однако вскоре зритель узнает, что французский разведчик не умер, а попал в руки ФСБ, с которой он имел связи и в прошлом. В России ему дают паспорт на имя Павла Лебедева и пытаются через него получить информацию о работе французской разведки. Между тем в Париже DGSE намеревается использовать своего выжившего агента Гийома Дебайи для проведения операции под кодовым названием «Кеннеди» по вербовке его же вербовщика, старшего офицера ФСБ Михаила Карлова, роль которого исполняет украинский актер Алексей Горбунов. Именно ему французы прочат пост главы Федеральной службы безопасности РФ.

Неодзнозначная критика

Поклонники «Бюро легенд» неоднозначно оценили продолжение истории. В социальных сетях они пишут о своем разочаровании, о том, что в сериале «пропал прежний ритм», «остросюжетность» и «авантюрность», а некоторые истории кажутся совсем неправдоподобными.

Знатокам особо бросается в глаза несоответствующая сюжету декорация, поскольку, как и в предыдущем сезоне, создатели фильма загримировали Киев под Москву, однако получилось у них это не совсем удачно: во многих местах видны надписи на украинском языке, узнать можно регион Печерск, Подольский мост, Львовскую площадь и аэропорт Борисполь. Русскоговорящие зрители также назвали «чрезмерным» и «примитивным» использование матерных слов Михаилом Карловым.

С особым любопытством зрители ждали двух последних серий, ведь создатель «Бюро легенд» доверил снимать их одному из самых известных во Франции режиссеров Жаку Одиару, который дебютировал в жанре телесериала. Однако финал сезона вызвал недоумение у некоторых поклонников. Многие написали, что он вовсе не отражает дух самого сериала. « Всегда есть риск не понравиться, но не вижу повода для гнева. Сериал имеет право быть пространством для творческих экспериментов, — написал в Twitter Эрик Рошан два дня спустя после завершения показа. — Я просил Одиара не продолжить телесериал, а сделать свой собственный, чтобы завершить. Эпилог пятого сезона — сильный художественный жест, который ломает повествовательную логику. Как и любой художественный жест, это смущает, но выглядит так же сильно, как все то, что делает Одиар».

Впрочем, некоторым поклонникам эксперимент показался очень даже успешным. Режиссеры больше сконцентрировались на психологии персонажей, чем на экшне, а Одиар добавил свой авторский штрих, который поклонники назвали достойным финалом, после которого «нет необходимости в продолжении».

Однако продолжение уже готовится. Правда, Эрик Рошан уже объявил о том, что для него этот сезон был последним, а Жак Одиар работает на двумя другими кинокартинами. Таким образом, имя последователя пока держится в строжайшем секрете, однако продюсер телесериала Алекс Бергер сообщил о том, что работа над сценарием началась несколько недель назад. Он не сомневается в том, что после показа во Франции у пятого сезона будет такой же успех в мире, как у предыдущих, которые разлетелись почти по всему миру.

«Сегодня "Бюро легенд" смотрят больше американцев, чем французов и это притом, что телесериал показывают на французском языке с английскими субтитрами, что является редкостью в США. Эти изменения происходят благодаря новому поколению. В России сериал показывает Первый канал, который смотрят миллионы зрителей. Четыре месяца назад газета New York Times назвала наш телесериал лучшим за последнее десятилетие», — сказал в интервью региональной газете La Provence продюсер Алекс Бергер.

Он также сообщил о том, что сериал не только экспортируется в оригинальной версии, но и стал своего рода франшизой. Создатели «Борю легенд» адаптируют свой сериал для разных стран мира, в зависимости от местной команды, кастинга и геополитической ситуации. Например, действие американского ремейка под названием «The Departement» (департамент, отдел) происходит в ЦРУ, а в английской версии — MI6. Создатели французского телесериала также ведут переговоры с продюсерами из Южной Кореи.

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