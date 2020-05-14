Глава крупнейшей французской фармкомпании заявил, что первыми вакцину от коронавируса получат США

Пол Хадсон, генеральный директор крупнейшей французской фармацевтической компании Sanofi, заявил в среду, 13 мая, что первыми будущую вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается компания, получат США. Его слова вызвали полемику во Франции. На заявление отреагировали президент и премьер-министр страны.

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Французская лаборатория готова отдать приоритет США, когда будет готова вакцина от коронавируса. Такое заявление глава Sanofi Пол Хадсон сделал накануне в интервью агентству Bloomberg. Он пояснил, что США больше других стран участвуют в финансировании исследований, «с целью защитить своих граждан».

«Если мы берем на себя риск, чтобы помочь вам в производстве вакцины, мы ждем от вас, что первыми вакцину получим мы», — пояснил Хадсон позицию американских властей.

Sanofi, которая является одним из главных в мире производителей вакцин, начала работать над разработкой вакцины от нового коронавируса в середине февраля. Лаборатория проводит исследования совместно с американским агентством BARDA, которое находится в ведомстве министерства здравоохранения США.

Заявление Хадсона вызвало полемику во Франции. Госсекретарь Франции по вопросам экономики, а также представители как левой, так и правой оппозиции назвали слова главы Sanofi «неприемлемыми». «Немыслимо, чтобы компания, штаб-квартира которой находится во Франции и которая получает здесь налоговые льготы на исследования, отдала вакцину не нам, а США. Эмманюэль Макрон, вы должны действовать», — обратился к президенту Франции бывший министр здравоохранения в правительстве Николя Саркози Ксавье Бертран.

Эмманюэль Макрон отреагировал на заявление Пола Хадсона в четверг. «Эта вакцина должна быть общемировым достоянием и не зависеть от законов рынка», — заявили в окружении президента. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подчеркнул, со своей стороны, что общедоступность вакцины «не обсуждается».

Он написал в своем твиттере, что обсудил ситуацию с президентом Sanofi Сержем Вайнбергом. «Он заверил меня относительно дистрибуции будущей вакцины во Франции», — отметил глава правительства.

Je viens de le rappeler à Serge Weinberg qui préside @Sanofi, cette grande entreprise profondément française. Il m’a donné toutes les assurances nécessaires quant à la distribution en France d’un éventuel vaccin Sanofi. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 14, 2020

В четверг глава Sanofi France Оливье Богийо заявил в эфире телеканала BFMTV, что Евросоюз получит приоритет, если будет «столь же эффективным», что и США в том, что касается финансирования исследований. «Американцы сейчас эффективны. Необходимо, чтобы ЕС был столь же эффективен и помог нам как можно быстрее разработать эту вакцину», — пояснил он.

Позднее в интервью в franceinfo он заявил, что «если вакцина будет найдена, то доступ к ней, разумеется, получат все».

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