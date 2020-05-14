Французы смогут летом поехать в отпуск: объявлен план поддержки туризма

Французы смогут поехать в отпуск, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. На фото: закрытая пока набережная в Ницце.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил в четверг, 14 мая, в связи с объявлением плана поддержки туризма. Объявляя меры поддержки, глава правительства подчеркнул, что французы могут «делать бронирования» на это лето.

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Премьер подчеркнул: если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации, жители страны «смогут поехать в отпуск во Франции» в июле и в августе.

«Французы могут делать бронирования»: благодаря «обязательствам, которые взяли представители туристического сектора», они получат «полное возмещение стоимости» в случае невозможности воспользоваться «бронью» из-за запретительных мер, связанных с эпидемией коронавируса.

Эдуар Филипп уточнил, что сейчас правительство «готовит санитарные протоколы» для туристической отрасли и получит ответы на вопросы, связанные с организацией отпусков «на неделе с 25 мая».

Oui, sous réserve de l’évolution de l’épidémie et de possibles restrictions localisées, les Français pourront partir en vacances en France en juillet et en août. pic.twitter.com/d8Wi2BcXLF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 14, 2020

Тогда же должна стать известна и дата открытия кафе и ресторанов. Предположительно, в так называемых «зеленых» департаментах (то есть, там, где ситуация с коронавирусом считается более «благоприятной») открытие может быть разрешено со 2 июня, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Париж и столичный регион, а также север, северо-восток и восток страны пока находятся в «красной» зоне. Лазурный берег и Атлантическое побережье — в «зеленой».

Как заявил премьер, меры поддержки туристической отрасли, которая приносила 7,2% ВВП Франции, обойдутся казне в 18 миллиардов евро.

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