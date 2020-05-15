В парижском регионе открыли для прогулок все леса

Леса во Франции, и в столичном регионе в частности, были закрыты для посещения почти два месяца.

Все леса парижского региона Иль-де-Франс теперь открыты «для прогулок и индивидуальных спортивных занятий». Об этом объявили в пятницу, 15 мая, региональные власти.

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Решение приняло Агентство по управлению зелеными насаждениями региона Иль-де-Франс, в чьем управлении находится примерно 15 000 га лесных пространств, в том числе, «39 региональных лесов, которые хорошо оборудованы для приема публики». «Все наши лесные пространства и паркинги (на их территориях) снова открыты», — сообщается в коммюнике агентства.

В сообщении также подчеркивается, что решение вернуть «жителям парижского региона (…) пространства», где можно подышать чистым воздухом, принято с согласия местных префектур полиции.

Сообщая эту новость, агентство также призывает парижан и жителей региона «соблюдать все санитарные меры предосторожности»: «социальную дистанцию», «запрет собираться компаниями более 10 человек» и др. «Коллективные мероприятия на природе (тоже) запрещены вплоть до нового распоряжения».

Леса во всей Франции, и в столичном регионе в частности, были закрыты для посещения почти два месяца — в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, 14 мая один из крупнейших профсоюзов французских врачей CSMF призвал власти открыть еще и все парки и скверы в Париже — ради «психического здоровья» горожан. Таким образом, медики поддержали позицию мэра Анн Идальго, которая ранее получила отказ со стороны Минздрава на свою просьбу об открытии парков. В Париже пока открыты только Булонский и Венсенский леса, а также Марсово поле и набережные.

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