Еще 104 человека с COVID-19 скончались во Франции за сутки

За минувшие сутки во Франции скончались еще 104 человека с COVID-19. Общее число жертв эпидемии коронавируса в стране превысило 27 с половиной тысяч. Об этом вечером в пятницу, 15 мая, сообщили в Генеральном управлении здравоохранения Франции (DGS).

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Продолжается снижаться нагрузка на отделения реанимации французских больниц. В них сейчас находятся 2203 пациента — на 96 меньше, чем накануне. DGS добавляет, что снижается и общее число госпитализированных с COVID-19. В пятницу их число снизилось до 19 861 человека (что на 602 человека меньше, чем в четверг).

С начала эпидемии более 98 тысяч человек были госпитализированы во Франции с диагнозом COVID-19. 17 тысяч из них были направлены в реанимацию.

Национальное агентство здравоохранения (Santé publique France) в свою очередь отчиталось о 563 выявленных за минувшие сутки случаях заражения. Всего в стране коронавирус с 1 марта подтвердился почти у 142 тысяч человек.

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