Президент Франции пообещал медикам «покончить с обнищанием» больниц

Эмманюэль Макрон в пятницу, 15 мая, во время визита в парижскую больницу Питье-Сальпетриер признал «ошибку» в стратегии реформы здравоохранения, начатой два года назад, и подтвердил подготовку плана масштабных инвестиций в систему французских больниц. В ожидании этого плана правительство утвердило выплату сотрудникам больничной системы специальной премии за работу во время эпидемии.

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В пятницу французский президент встретился с врачами и медперсоналом столичной больницы Питье-Сальпетриер, оказавшейся на передовой в борьбе с эпидемией COVID-19. В ходе разговора медики напомнили президенту его обещание, данное в конце марта, о «масштабных инвестициях и переоценке оплаты труда» в системе французских медицинских учреждений.

«Необходимо положить конец этому обнищанию» больничной системы, — признал президент. По его словам, власти «совершили ошибку в объявленной стратегии» реформы системы здравоохранения, которая началась два года назад. Масштаб и темпы этой реформы были «абсолютно недостаточны, учитывая то состояние, в котором оказались больницы», — отметил Макрон. Он подтвердил, что министерство здравоохранения ведет «срочную работу» по разработке плана инвестиций.

В конце марта президент пообещал системе французских больниц после выхода из сегодняшнего кризиса «масштабный план инвестиций и переоценки» системы оплаты труда.

Глава отделения пульмонологии больницы Питье-Сальпетриер, профессор Тома Симиловски заявил в эту пятницу на встрече с президентом: «Проблему не решат небольшие надбавки, нужны шоковые решения» в системе оплаты труда. Медсестры начинают свою карьеру с зарплатой, находящейся на «грани черты бедности», цитирует слова медика телеканал BFMTV.

15 мая правительство Франции опубликовало специальный указ о выплате работникам французских больниц единовременной премии за работу в условиях эпидемии. В 40 департаментах страны, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19, они получат по 1500 евро. Размер премии для медиков в остальных больницах страны составит 500 евро. Эти единовременные выплаты сотрудники больниц получат в конце мая или в июне. Премии освобождены от уплаты налогов и взносов социального страхования.

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