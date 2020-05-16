Во Франции «желтые жилеты» вышли на первые акции протеста после карантина

Во Франции в субботу, 16 мая, возобновились акции протеста «желтых жилетов». Несмотря на запрет проведения мероприятий с участием более чем десяти человек, введенный из-за пандемии коронавируса, на улицы страны вышли несколько сотен протестующих. Самые крупные выступления манифестантов прошли в Лионе, Монпелье и Париже.

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Как сообщает агентство France-Presse, выступления «желтых жилетов» прошли под строгим контролем полиции. На парижской площади Республики силы правопорядка просили протестующих разойтись, а после задержали по меньшей мере одного участника акции. На кадрах с места событий видно, что не все манифестанты в столице были в масках и соблюдали необходимую социальную дистанцию. Несколько десятков полицейских, которые присутствовали на площади Республики, также были без масок.

Многочисленная акция протеста, в которой приняли участие около 350 человек, прошла в Монпелье. Как сообщают журналисты, там сотрудники правоохранительных органов окружили манифестантов, а после применили дубинки. Одной из участниц митинга, которая получила ранение головы, вызвали спасателей. Порядка 300 человек вышли на акцию в Лионе.

По данным французских СМИ, полиция выписала штрафы в размере 135 евро за нарушение запрета на мероприятия более чем с 10 участниками.

Как сообщает France-Presse, акции «желтых жилетов» прокомментировал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. «В тот период, когда мы должны помочь экономике восстановиться, те, кто хочет помешать торговцам, должны понять, что это не лучший момент», — заявил глава МВД.

13 мая представители малого бизнеса обратились к префекту полиции в Тулузе, потребовав запретить акции протеста по субботам: по мнению владельцев магазинов, расположенных в центре города, беспорядки могут нанести непоправимый экономический ущерб предпринимателям, которые уже пострадали от карантинных мер.

Напомним, в 2019 году ущерб французской экономике от протестного движения оценили примерно в два миллиарда евро.

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