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Во Франции от последствий коронавируса за сутки скончались 96 человек

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Вид на Эйфелеву башню в Париже
Вид на Эйфелеву башню в Париже RFI/Pierre René-Worms
RFI

Во Франции за сутки число жертв коронавируса выросло на 96 человек. Как сообщили в субботу, 16 мая, в Главном управлении здравоохранения страны, всего с 1 марта жертвами COVID-19 стали 27 625 человек.

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По данным французских властей, сейчас в больницах остаются 19 432 пациента с подтвержденным коронавирусом, из них 2132 находятся в отделении интенсивной терапии. Количество больных в реанимации за сутки снизилось на 71.

Накануне в пятницу, 15 мая, от COVID-19 во Франции скончались 104 человека.

Всего с начала эпидемии во французские больницы попали 98 449 человек, зараженных коронавирусом, из них 17 500 оказались в реанимации. За почти три месяца врачи выписали более 61 тысячи пациентов.

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