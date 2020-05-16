В Иране французскую исследовательницу Фарибу Адельху приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Ирана вынес приговор франко-иранской исследовательнице, антропологу Фарибе Адельхе. Она приговорена к пяти годам тюремного заключения по обвинению в «сговоре против национальной безопасности» и к году тюрьмы по обвинению в «пропаганде против политической системы». Об этом в субботу, 16 мая, сообщает AFP.

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Как пояснил адвокат исследовательницы Саид Дехган, два приговора не суммируются. Она будет отбывать наказание по более суровому приговору. По словам адвоката, обвинение в «пропаганде» касается мнения исследовательницы относительно обязательного для женщин ношения платка в Иране. Защита планирует обжаловать приговор.

Доктор антропологических наук 60-летняя Фариба Адельха и ее муж, специалист по Африке Ролан Маршаль были задержаны стражами Исламской революции в аэропорту Тегерана 5 июня 2019 года по подозрению в шпионаже. Позже обвинения в шпионаже, по которым в Иране предусмотрена смертная казнь, были сняты.

Фариба Адельха жила во Франции с 1977 года, у нее двойное гражданство, однако власти Ирана не признают ее французское гражданство. Адельха занималась исследованиями иранского общества после Исламской революции и политических изменений второй половины ХХ века. Она автор монографии «Революция с женским голосом: Женщины Исламского острова».

В конце февраля Фариба Адельха была госпитализирована из-за ухудшения здоровья после того, как она полтора месяца — с 24 декабря до 12 февраля — держала в тюрьме голодовку. Французские власти неоднократно требовали освобождения исследовательницы.

Ролан Маршаль был освобожден 21 марта. Газета Le Figaro писала, что Маршаля могли освободить в рамках трехстороннего соглашения между Парижем, Тегераном и Вашингтоном. Официально французские власти это не подтвердили. В Иране заявили, что освобождение прошло «в рамках кооперации с французским правительством».

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