В Париже неплательщиков не смогут выселить из социального жилья до марта 2021 года

Мэрия Парижа объявила о продлении так называемого «зимнего перемирия», которое не позволяет владельцам жилья принудительно выселять арендаторов за неоплату, до 31 марта 2021 года. Мораторий, который ранее уже продлевали из-за эпидемии коронавируса, останется в силе до весны следующего года только для тех, кто снимает социальное жилье.

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«Этим летом многие могли оказаться на улице. С 15 марта 7500 семей впервые не смогли заплатить арендную плату. Должников уже значительно больше, чем в обычный период, и это лишь предварительный итог (кризиса)», — рассказал заместитель мэра Парижа по вопросам жилья Ян Бросса в интервью Le Parisien.

Представитель мэрии уточнил, что мораторий продлят только для «добросовестных» жильцов, потерявших часть дохода. Им предложат временное снижение стоимости аренды, а также позволят оплатить задолженность в несколько этапов. По словам Яна Бросса, в некоторых случаях растянуть платеж можно будет больше, чем на год.

Для тех, кто снимает жилье в частном секторе, запрет на принудительное выселение будет действовать до июля 2020 года.

Ежегодное «перемирие» между владельцами квартир и арендаторами существует во Франции с 1956 года. Обычно выселять жильцов за неоплату, а также отключать электричество и газ запрещено только в зимний период с 1 ноября по 31 марта, однако в этом году власти решили продлить его из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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