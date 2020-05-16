Под Парижем задержан один из главных обвиняемых по делу о геноциде в Руанде

В 1997 году его видели в кенийской столице Найроби, где дважды безуспешно пытались арестовать

Недалеко от Парижа задержали одного из главных обвиняемых по делу о геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году. 84-летний Фелисьен Кабуга, которого называют «спонсором геноцида», жил в парижском пригороде Аньер-сюр-Сен по поддельным документам. Как сообщает AFP, его задержали в субботу утром, 16 мая.

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О аресте Кабуги сообщили 16 мая генеральная прокуратура Парижа и жандармерия. Он находился в международном розыске более 20 лет. Международный трибунал по Руанде называл Кабугу ответственным за создание боевых отрядов «Интерахамве», занимавшихся истреблением народа тутси.

Фелисьен Кабуга был главой «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», которое распространяло призывы к убийствам тутси и Фонда национальной обороны, собиравшего средства, на покупку оружия и техники для боевых отрядов «Интерахамве». Дочь Кабуги была замужем за сыном руандийского президента Жювеналя Хабиаримана, с убийства которого в апреле 1994 года начался геноцид.

В июле 1994 года Кабуга сбежал в Швейцарию, откуда был выслан в Демократическую республику Конго. В 1997 году его видели в кенийской столице Найроби, где дважды безуспешно пытались задержать.

Кабуга будет экстрадирован в Гаагу. Поскольку работа Международного трибунала по Руанде была завершена в 2015 году, дело Кабуги будет рассматривать Международный остаточный механизм уголовных трибуналов.

«Сегодняшний арест Фелисьена Кабуги напоминает, что ответственные за геноцид могут быть подвержены преследованию даже 26 лет спустя после совершенных ими преступлений», — прокомментировал арест обвиняемого главный прокурор Международного остаточного механизма уголовных трибуналов Серж Браммертц.

По данным ООН, жертвами геноцида народа тутси в Руанде стали от 800 тысяч до одного миллиона человек, что составило примерно 20% населения страны.

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