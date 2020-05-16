Франция осудила «одностороннюю» политику соседних стран после решения Италии открыть границы

Франция осуждает одностороннее открытие границ Италии со странами ЕС и Шенгенской зоны в начале июня. Как заявил в субботу, 16 мая, министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, подобные решения должны приниматься членами Европейского союза сообща.

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Глава МВД Франции также упомянул заявление властей Испании, которые решили отправлять всех въезжающих на территорию страны на обязательный двухнедельный карантин. Как сообщал El Pais, прибывшим в Испанию путешественникам будет разрешаться выходить на улицу только для того, чтобы купить еду или лекарства. В свою очередь 3 мая Франция заявила, что не будет помещать на карантин людей, приехавших из Шенгенской зоны, Евросоюза и Великобритании.

«Одностороннее решение Испании, принятое на этой неделе, а также открытие итальянских границ, не соответствует принципам совместной работы, — отметил Кристоф Кастанер — Мы должны принимать решение по границам внутри Шенгенской зоны на европейском уровне. Пока что это не так».

Ранее Европейская комиссия представила список рекомендаций по открытию границ для государств, входящих в Европейский союз. В Брюсселе предложили постепенно снимать ограничения по перемещению между странами с похожей эпидемиологической обстановкой, но настояли на «скоординированном подходе».

Напомним, что утром в субботу, 16 мая, власти Италии приняли решение снять ограничения на въезд в страну и выезд из нее с 3 июня. Обязательный двухнедельный карантин для прибывших из-за границы также отменен. 18 мая в стране начнут открываться бары, рестораны, салоны красоты и магазины.

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