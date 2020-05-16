Французский лоукостер установил мировой рекорд по внутреннему беспосадочному перелету

Самолет французской авиакомпании-лоукостера French bee установил мировой рекорд, совершив самый длительный коммерческий беспосадочный перелет внутри одной страны. Как сообщает сайт tahiti-infos, Airbus нового поколения A350-900 прилетел 14 мая с острова Таити во Французской Полинезии в Париж, пролетев 16 129 км за 16 часов 49 минут.

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12 мая самолет авиакомпании доставил во Французскую Полинезию 20 тонн медикаментов. Обычно пассажирские коммерческие рейсы между Таити и Парижем выполняются с промежуточной посадкой в Лос-Анджелесе. Однако из-за пандемии коронавируса власти США перестали принимать рейсы из Евросоюза.

«Мы рады и гордимся тем, что смогли совершить этот рекордный полет в исключительных обстоятельствах. Мы хотим поблагодарить наших пилотов, которые все добровольно согласились на эти полеты, а также наших партнеров», — заявила генеральный директор French bee Мюриель Ассулин.

Самолет нового поколения A350-900 потребляет на 25% меньше топлива по сравнению с классическими моделями, что позволило совершить такой беспосадочный перелет, рассказали в авиакомпании. Рейс проходил на средней высоте 12,5 км при средней скорости 940 км/ч.

Предыдущий рекорд по внутренним перелетам был установлен менее двух месяцев назад, когда Boeing 787–9 пролетел без посадки 15 715 км из столицы Французской Полинезии Папеэте в парижский аэропорт Шарль-де-Голль.

Абсолютный мировой рекорд по самому дальнему беспосадочному коммерческому рейсу в мире принадлежит австралийской компании Qantas. В ноябре 2019 года Boeing 787–9 долетел из Лондона в Сидней, преодолев за 19 часов 19 минут 17 016 км.

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