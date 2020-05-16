Французы стали чаще покупать замороженные пиццы и кордон-бле во время карантина

Во Франции за два месяца действия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, взлетели продажи замороженных продуктов. Как сообщает в субботу, 16 мая, компания Nielsen в своем исследовании, потребители увеличили траты на них на треть. Авторы доклада связывают отказ французов от свежих продуктов в пользу замороженных с тем, что многие их них решили реже ходить в магазины.

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Как утверждают аналитики, в течение последних десяти лет продажи замороженных продуктов незначительно падали, тогда как консервы и свежие продукты, наоборот, набирали популярность среди клиентов супермаркетов. Карантинные меры изменили тенденцию на рынке. В марте, когда в социальных сетях начали распространятся ложные слухи о возможном дефиците продуктов во Франции, продажи замороженных продуктов выросли на 80%. По итогам карантина объем продаж увеличился на 30%

Наибольший рост показали продажи замороженных кордон-бле (60%), вареных овощей (29%), мяса (55%) и пицц (21%). При этом аналогичные полуфабрикаты привлекли внимание значительно меньшей части французов.

По мнению исследователей из Nielsen, большую часть купленных товаров французы готовят почти сразу — только четверть жителей страны хранят замороженные продукты у себя дома. У каждого десятого француза дома не оказалось морозильных камер. Потребители также рассказали аналитикам, что замороженные продукты требуют большего пространства для хранения, чем паста или консервы.

Ранее французские СМИ отмечали, что в первые недели карантина жители страны начали массово скупать макаронные изделия, сахар и туалетную бумагу.

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