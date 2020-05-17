Власти Франции планируют открыть с 21 июня «максимум» туристических мест

Французское правительство рассчитывает начать туристический сезон с 21 июня, открыв «максимальное количество» туристических мест. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Жан-Батист Лемуан в интервью воскресной газете JDD, опубликованном 17 мая. По его словам, более детальный план правительство представит «примерно 25 мая».

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«21 июня — начало лета, и, я надеюсь, к этой дате, а возможно даже раньше, если санитарные условия это позволят, максимальное количество [туристических] мест будет доступно, чтобы отпускной сезон мог бы по-настоящему начаться», — цитирует JDD представителя правительства. По словам Лемуана, французам стоит планировать свой отпуск внутри страны. Более детальный план будет представлен к 25 мая.

Одновременно правительство призывает сограждан к ответственности, чтобы не получилось ситуации, когда миллионы французов одновременно отправились бы на море. «Французы ответственно выдержали два месяца карантина. Я им доверяю», — ответил госсекретарь, не уточнив, однако, как правительство планирует распределить туристические потоки.

Ранее в четверг, 14 мая, премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план поддержки туристической отрасли, который обойдется государству в 18 млрд евро. Также глава правительства заявил, что французы смогут отправиться в отпуск этим летом внутри страны, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации. Если ситуация изменится, правительство обещает компенсировать аннулированные бронирования.

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