Во Франции выявили 25 очагов рапространения коронавируса за неделю

Во Франции за первую неделю после ослабления карантинных мер выявили 25 новых очагов распространения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 17 мая, рассказал министр здравоохранения Оливье Веран. Согласно официальным данным, самые крупные «кластеры» обнаружили в больнице в Бретани и на скотобойне в регионе Центр — Долина Луары.

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По словам министра, для того, чтобы выявить новые очаги распространения коронавируса, власти проводят около 50 тысяч тестов ежедневно. Проверяют на коронавирусную инфекцию как пациентов с симптомами, так и тех, кто находился с ними в контакте и мог заразиться новым вирусом. Как пишет Le Parisien, санитарные власти проверяют в среднем по 25 человек, которые общались с каждым подтвержденным больным COVID-19. В ближайшее время во Франции обещают увеличить число проводимых тестов вдвое до 700 тысяч в неделю.

Один из самых крупных очагов коронавируса зафиксировали на скотобойне в коммуне Флери-лез-Обрэ в регионе Центр — Долина Луары. Там положительный тест на COVID-19 сдали 34 сотрудника предприятия. Всех зараженных поместили на изоляцию, а саму скотобойню временно закрыли по указу префекта полиции.

Ранее на этой неделе положительным тест на коронавирус оказался у работников еще двух скотобоен в других регионах Франции. Вспышки коронавируса на скотобойнях фиксируют также в США и в Германии. Как пишет в американском агентстве CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний), вероятной причиной этого является недостаточная социальная дистанция, узкие коридоры, а также то, что работники, занимающиеся тяжелым физическим трудом, часто поправляют маски. Дополнительным фактором, способствующим распространению коронавируса на скотобойнях, называют холодный воздух и мощную систему вентиляции.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце, в окружении президента Франции опасаются второй волны коронавируса. В случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, в стране могут вновь ввести строгие карантинные меры. Согласно мнению депутатов, для этого во Франции число новых случаев COVID-19, выявляемых за сутки, должно вырасти как минимум вдвое.

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