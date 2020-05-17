В духе Сопротивления: Макрон почтил память Шарля де Голля и 80-летие битвы при Монкорне

Это первая за более чем два месяца поездка Макрона, которая не связана с мероприятиями по борьбе с эпидемией коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял в воскресенье, 17 мая, участие в памятной церемонии в честь 80-й годовщины сражения при коммуне Монкорне в годы Второй мировой войны. Этой церемонией французский лидер открыл серию мероприятий, посвященных памяти генерала Шарля де Голля.

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80 лет назад, 17 мая 1940 года, французские войска под командованием тогда еще полковника Шарля де Голля в ходе контратаки в танковом сражении при деревне Монкорне на севере Франции смогли ненадолго прервать наступление немецких войск. «Именно отсюда выросла надежда», которая завершилась «освобождением Франции», — заявил впоследствии президент де Голль.

Как отмечает France Info, это первая за более чем два месяца поездка Макрона, которая не связана с мероприятиями по борьбе с эпидемией коронавируса. Глава государства почтил память погибших в боях весны 1940 года французов. В своей речи он напомнил о «духе решимости и сопротивления», который 80 лет назад доказал свое превосходство перед «духом поражения».

Эта церемония стала первой в серии мероприятий, посвященных памяти де Голля. Через месяц Франция будет отмечать восьмидесятую годовщину «Призыва 18 июня» — знаменитой речи, транслировавшейся из Лондона на волнах «Би-би-си», в которой генерал призвал французов к сопротивлению. Памятные мероприятия завершатся в ноябре, в 50-ю годовщину со дня смерти лидера Сопротивления и первого президента Пятой республики.

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