Глава Минздрава Франции побещал повысить зарплаты медицинскому персоналу

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран пообещал повысить зарплаты медицинскому персоналу. Как заявил глава ведомства в воскресенье, 17 мая, в интервью газете Le Journal du Dimanche, сотрудникам французских больниц также могут позволить трудиться больше 35 часов в неделю: по словам Верана, сейчас медсестры часто подрабатывают в нескольких медучреждениях нелегально.

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«Французская нация должна сделать шаг вперед и признать то, какую важную роль играют медсестры», — сказал в интервью журналистам Оливье Веран. По мнению министра, в ближайшее время их зарплата во Франции должна приблизиться к средней по Европе. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, сейчас французские медсестры и медбратья получают на 14% меньше средней заработной платы по стране.

Как заявил министр здравоохранения, французские больницы должны повысить оплату труда медперсонала, а не ограничиться разовыми премиями, предложенными властями на фоне пандемии коронавируса. Ранее медикам во Франции пообещали выплатить от 500 до 1500 евро за работу во время эпидемии.

Оливье Веран также предложил изменить максимально возможное количество рабочих часов для медицинского персонала. По действующему законодательству они не могут работать более 35 часов в неделю, однако нередко жалуются на неоплачиваемые сверхурочные и подрабатывают в нескольких больницах. «Мы не должны обязывать их работать больше. Речь идет о создании более мягких правил, которые позволят увеличить рабочее время тем, кто хочет. Давления быть не должно», — отметил Веран.

Какие именно меры по поддержке врачей и медицинского персонала примет французское правительство, глава Минздрава пообещал обсудить во время длительной консультации, которая начнется 25 мая. Увеличение трат на оплату труда сотрудников больниц могут прописать в бюджете 2021 года.

15 мая Эмманюэль Макрон пообещал «положить конец обнищанию» больниц и признал, что реформа здравоохранения, предложенная два года назад, была ошибочной. Он также предложил «переоценить» оплату труда сотрудников этой сферы и принять «шоковые решения», не ограничиваясь небольшими надбавками.

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