Число жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции с 1 марта достигло 28 108 человек. Об этом говорится в официальной статистике Главного управления здравоохранения страны в воскресенье, 17 мая.

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За сутки число погибших от последствий коронавируса выросло на 483 человека, — это значительно больше, чем накануне, когда за сутки количество жертв COVID-19 увеличилось на 96 человек. Как сообщают санитарные власти страны, на которые ссылается BFMTV, такой резкий рост связан с новыми данными, поступившими из домов престарелых, и свидетельствуют скорее о сложностях со сбором актуальной статистики, чем об увеличении смертности от коронавируса.

Теперь, согласно официальным данным, по числу людей, скончавшихся от последствий коронавируса, Франция опередила Испанию. Там от COVID-19 умерли 27 650 человек.

Количество свободных коек в реанимации во Франции продолжает увеличиваться. За последние сутки число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии снизилось на 45 человек. В реанимации остаются 2087 зараженных коронавирусной инфекцией.

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