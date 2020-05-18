Власти Парижа выделят еще около 200 миллионов евро для поддержки городской экономики

В Париже возобновление работы некоторых предприятий, а также заведений общественного питания требует особенно тщательной и долгой подготовки.

Городской совет Парижа в понедельник, 18 мая, проголосовал за принятие нового плана финансовой помощи. Предполагается дополнительно выделить 200 миллионов евро для поддержки столичных предприятий, в том числе в сфере культуры.

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Агентство France-Presse передает, что мэр Парижа Анн Идальго подчеркнула важность этой помощи в виду экономического и социального кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса.

Париж и парижский регион находятся в так называемой «красной», наиболее эпидемиологически опасной зоне. Это означает, что возобновление работы некоторых предприятий, а также заведений общественного питания требует особенно тщательной и долгой подготовки.

Мэрия Парижа анонсировала ряд мер, чтобы помочь таким организациям. Предлагается освободить предприятия малого бизнеса, вынужденно оказавшиеся закрытыми, от платы за аренду помещений на срок до шести месяцев, а также от ряда дополнительных выплат, взимающихся, к примеру, при наличии у ресторана или бара террасы.

Также план предусматривает финансовую помощь парижским предприятиям в размере 6 миллионов евро. 5 миллионов будет выделено для поддержки туризма, 4 миллиона получат социальные организации, около 15 миллионов пойдет организациям культурного сектора.

Отдельно отмечается, что часть средств получат и семьи, чье финансовое положение наиболее сильно пошатнулось в марте и апреле. Ожидается, что общая сумма муниципальной финансовой помощи составит около 200 миллионов евро.

AFP ссылается на нескольких членов городского совета Парижа. Они отмечают, что в новом плане есть несколько упущений. К примеру, в нем не зафиксирована помощь студентам и еще нескольким категориям населения французской столицы, наиболее сильно пострадавшим в результате пандемии и введенных санитарных мер.

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