Во Франции начался второй этап возвращения учеников в школы после карантина

Во Франции в понедельник, 18 мая, началась вторая волна возвращения учеников в школы после карантина, вводившегося для сдерживания эпидемии коронавируса.

Реклама Читать далее

По плану, представленному ранее министерством образования Франции, 18 мая к занятиям вновь смогут приступить ученики средней школы (коллежей), профессиональных учебных заведений, и старшеклассники (учащиеся лицеев).

Газета Le Monde уточняет, что с понедельника в классы начали возвращаться школьники 11–12 лет в департаментах в так называемых «зеленых», то есть наиболее эпидемиологически безопасных зонах.

Как заявил в эфире радиостанции RTL министр образования Жан-Мишель Бланке, с понедельника к очным занятиям смогут приступить около 150 тысяч учеников. Министр рассказал, что открыть школы в соответствии с санитарными требованиями удалось в 90% коммун страны, однако 70% учеников начальных классов продолжают заниматься дистанционно. Согласно нормам, в открывающихся сейчас классах не более 15 учеников.

Бланке также отметил, что с 11 мая возобновили работу 40 тысяч школ, при этом с тех пор было выявлено лишь 70 случаев заражения COVID-19 (у учеников или работников школ). По словам министра, хотя было установлено, что заражение произошло за пределами учебных заведений, работу школ, в которых выявлены случаи заражения, временно приостановили.

Напомним, правительство Франции критиковали за решение возобновить работу школ — учительские профсоюзы и родительские комитеты сомневались в том, что можно обеспечить безопасное возвращение детей в классы. По плану французского министерства образования, с 25 мая все школьники должны иметь возможность вернуться к очному обучению.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться