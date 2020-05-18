За сутки из французских больниц выписалось 515 выздоровевших от коронавируса пациентов.

С начала эпидемии во Франции зарегистрировано 142 903 случая заражения COVID-19, 28 239 человек скончались. Такие данные опубликовало в понедельник, 18 мая, министерство здравоохранения страны.

Реклама Читать далее

За последние сутки зарегистрировано 492 новых случая заболевания и 131 летальный исход. В настоящий момент в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 19 015 пациентов (на 346 меньше, чем накануне). Из них в реанимации содержится 1 998 человек (на 98 меньше, чем накануне).

С начала эпидемии во Франции от коронавируса выздоровели и выписались из больниц 61 728 человек (на 515 больше, чем по данным на 17 марта).

Среди общих данных заболевания COVID-19 во Франции (142 903), более половины (73 623) приходится на дома для престарелых и специальные медицинские учреждения. Там с начала марта скончалось 10 650 человек.

По данным на 18 мая в мире зарегистрировано 4 758 937 случаев заражения COVID-19 (из них в США – 1 525 646). 316 277 человек скончались. Выздоровели от коронавируса 1 754 891 человек.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться