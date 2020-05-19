Второй тур муниципальных выборов во Франции может пройти в конце июня

Второй тур муниципальных выборов может состояться в конце июня при условии, что санитарные меры безопасности будут строжайше соблюдаться.

Второй тур муниципальных выборов, перенесенный из-за пандемии коронавируса, может пройти во Франции уже в конце июня. Об этом во вторник,19 мая, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на научный совет при правительстве и президенте.

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В правительстве в качестве предполагаемой даты проведения выборов называют 28 июня. Научный совет, консультирующий французские власти по вопросам борьбы с COVID-19, пришел к выводу, что второй тур может состояться в конце июня при условии, что санитарные меры безопасности будут строжайше соблюдаться.

При этом эксперты подчеркнули важность соблюдения санитарных мер не только в день голосования, но и в течение всей избирательной кампании. Члены научного совета призвали кандидатов в предвыборный период по возможности не организовывать мероприятий, подразумевающих личное присутствие граждан, и проводить встречи с избирателями в формате видеоконференций.

Кроме того, в рекомендациях совета говорится, что представителям наиболее уязвимых категорий населения следует воздержаться от походов на избирательные участки. Также предлагается выделить специальный временной промежуток, в который такие граждане смогут прийти и проголосовать, не подвергая себя опасности заражения.

При том, что в научном совете не исключили возможности проведения второго тура в конце июня, все же уточняется, что ситуация может измениться, когда станет ясен итог первых двух недель, прошедших после 11 мая и смягчения санитарных ограничений во Франции.

Первый тур муниципальных выборов прошел во Франции 15 марта. Объединение медработников Le Collectif inter-hôpitaux (CIH) призывало французов не ходить к урнам и тем самым «помочь реанимациям». Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда побывал на избирательном участке и подчеркнул, что важно «оставаться достойными гражданами» и прийти проголосовать, соблюдая при этом предписанные санитарные меры предосторожности. Тем не менее, из-за набиравшей обороты эпидемии коронавируса во время первого тура зафиксировали рекордно низкую явку: агентство France-Presse сообщало, что свои бюллетени в урны опустили лишь около 46% избирателей, а в ряде коммун явка составила порядка 35%.

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