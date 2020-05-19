МИД Франции: въезжающих во Францию с 20 мая ждет добровольный карантин

Французов и постоянных резидентов страны, которые вернутся во Францию из-за пределов ЕС начиная с 20 мая, власти просят соблюдать добровольную самоизоляцию в течение 14 дней. Об этом во вторник, 19 мая, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

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В интервью телеканалу LCI министр сообщил, что решение о карантине для въезжающих в страну вступит в силу 20 мая. «Внешние границы ЕС закрыты и останутся закрытыми, за исключением возвращающихся (на родину) французов. Начиная со среды, 20 мая, для них положен 14-дневный карантин, на добровольной основе», — уточнил Жан-Ив Ле Дриан. По словам министра, для вернувшихся из-за пределов Евросоюза самоизоляция на 14 дней — вопрос «личной ответственности». На карантине необходимо оставаться по месту постоянного проживания или в любом месте по личному выбору.

Глава МИД отметил, что данная мера касается как французских граждан, так и постоянных резидентов Франции. Об иностранцах из неевропейских стран речь пока не идет просто потому, что внешние границы ЕС закрыты для них с 17 марта — и вплоть до нового распоряжения.

Глава дипведомства также напомнил, что с начала санитарного кризиса Франция репатриировала на родину из-за рубежа 186 000 своих граждан.

Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду на то, что с 15 июня начнут смягчаться ограничения на трансграничные перемещения внутри Европейского союза, введенные из-за пандемии коронавируса. Франция сперва начнет снимать ограничения на основе двусторонних договоренностей с соседними странами.

На данный момент пересекать границы Франции разрешено по рабочей необходимости (тем, кто живет в одной стране, а работает в соседней) и по неотложным семейным причинам (со специально заполненным формуляром).

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