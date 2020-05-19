Министерство здравоохранения Франции снизило данные о смертности от коронавируса

Согласно данным на 19 мая, количество летальных исходов в результате COVID-19 во Франции на 342 меньше, чем накануне.

Согласно данным на 19 мая, количество летальных исходов в результате COVID-19 во Франции на 342 меньше, чем накануне. Новые «исправленные» данные министерство здравоохранения объясняет тем, что поступившая накануне статистика из домов для престарелых была неточной.

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За сутки в больницах Франции от коронавируса скончалось 125 пациентов. Общее число летальных исходов с начала эпидемии в марте 2020 года составляет 28 022 человек, из них 17 714 в больницах и 10 308 в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях.

За сутки выявлено 524 новых случая заражения COVID-19 (общее число составляет 143 427 человек). 19 марта 835 пациентов выздоровело от вируса и выписалось из больниц (всего 62 563 выписанных с начала эпидемии).

Сейчас в реанимациях Франции с диагнозом COVID-19 находятся 1 894 человека, это на 104 пациента меньше, чем накануне.

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