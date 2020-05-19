«Мы отрезаны от дома, и нас много»: из Парижа вылетел первый вывозной рейс в Россию. Вернуться смогли не все

Из Франции в Россию во вторник, 19 мая, вылетел первый за шесть недель вывозной рейс. До этого россияне, оказавшиеся на французской территории после закрытия границ, практически не имели возможности вернуться домой. Вылет из опустевшего аэропорта Париж – Шарль-де-Голль, в отличие от российских вывозных рейсов из других стран, прошел без накладок. Однако во Франции по-прежнему остаются сотни россиян, которых пока не могут вернуть домой, и сколько им придется ждать своего самолета, неясно.

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Собираться на вывозной рейс в международном аэропорту Париж – Шарль-де-Голль российские пассажиры начали еще за четыре часа до вылета. Ошибиться со стойкой регистрации или кассой для оплаты билетов было невозможно: во втором терминале больше практически ничего не работало. Путешественники в масках, ждущие вылета на Москву и Санкт-Петербург, быстро заняли кресла в закрытых кафе и зоне ожидания. Конкурентов у них не было — из аэропорта, рассчитанного на сотни прилетов и вылетов в день, во вторник вылетало лишь чуть больше 20 рейсов.

Другие страны — к примеру, США или Франция, — вывезли своих граждан из других стран в начале пандемии. Россиянам, которые оказались на французской территории после 3 апреля, повезло меньше — для Москвы возращение соотечественников из Парижа не было в приоритете. Самолет, вылетевший 19 мая из Шарль-де-Голля, выполнил первый пассажирский перелет из Франции за полтора месяца, тогда как из Соединенных Штатов и Индии вернулись уже сотни россиян.

Александр из Санкт-Петербурга считает, что оказался во Франции случайно. «Сначала я взял билет до Португалии, а потом через Испанию доехал до сюда. На третий месяц путешествия у меня закончилась виза, но домой вернуться я не смог. Пришлось жить у родственников девушки — а она француженка». По словам Александра, они хотели улететь в Россию вдвоем, но так и не дождались открытия границ между странами. Как ранее сообщал телеканал BFMTV, внешние границы ЕС могут остаться закрытыми до сентября.

Однако среди тех, кто воспользовался спасительным рейсом из Парижа, туристы были в меньшинстве — в основном билеты на него купили россияне, которые прилетали в страну к родственникам или на учебу. После начала пандемии безработица начала расти рекордными темпами, а университеты закрыли двери минимум до сентября.

В итоге многие из возвращающихся в Россию собрали все, что у них было: в очереди у пассажиров можно было заметить по пять чемоданов и сумок с надписью «Россия», а также несколько клеток с собаками.

«Я учился здесь в бизнес-школе, — рассказал Иван из Москвы. — Обучение состояло в том, что я должен был пройти стажировку. Но найти ее теперь невозможно — даже сами французы не могут это сделать (после начала эпидемии). Хотя я очень на нее надеялся. Теперь мне пришлось расторгнуть договор аренды жилья, правда, из залога мне вычтут большую сумму, никакого понимания или помощи от арендодателя не было. Только вывозной рейс мне помог».

«Все было прекрасно, я просто в шоке», — прокомментировал Иван возможные сложности с регистрацией на рейс. Однако так повезло не всем: для регистрации на вывозной рейс большинству необходимо было зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и ждать своей очереди.

Тем, кто оказывался в заветных списках, по почте приходил электронный билет — но уже в аэропорту выяснилось, что в базу данных внесли не всех пассажиров, которые официально получили право воспользоваться вывозным рейсом. Из таких у кассы «Аэрофлота» образовалась очередь. Пока сотрудники авиакомпании созванивались с московским офисом, выясняя, что произошло, пассажиры нервно ходили по опустевшему терминалу.

«Нет смысла звонить в „Аэрофлот“, мы уже говорим с ними», — ответила женщина своему пожилому отцу, который не мог вернуться в Россию уже несколько месяцев. Другая пассажирка объясняла сотрудникам авиакомпании, что специально прилетела в Париж из Германии, чтобы вернуться в Москву.

Через несколько часов все проблемы, связанные с базами данных, разрешили. В итоге в Париже вывозной рейс удалось организовать значительно лучше, чем, к примеру, в Таиланде или США, где самолеты улетали полупустыми, а пассажирам сообщали о вылете незадолго до окончания регистрации.

«Мы отрезаны от дома, и нас много»

Всего на вывозном рейсе в Россию вылетели 244 человека — для Airbus A333 это близко к полной загрузке. Но для того, чтобы вывести всех желающих из Франции, потребуется как минимум еще один такой же лайнер. Когда он ожидается — неизвестно.

Главным способом для получения информации о вывозных рейсах для россиян Минкомсвязи решил сделать официально заблокированный в России Telegram. Там создали несколько десятков чатов для разных стран — и в беседе, посвященной рейсу из Парижа, 19 марта было почти 800 человек.

Обычно писать сообщения там может только администратор чата — скорее всего, речь идет о сотруднике одного из ведомств, организующих рейс. Комментарии к записям оставлять нельзя. Однако за несколько часов до вылета писать в чате смогли все — это сделали для того, чтобы сверить информацию нескольких пассажиров.

Уже через пару минут посыпались сообщения тех, кто так и не смог вылететь из Парижа. Пользователи потребовали организовать новый рейс, доступный для жителей других регионов России — на самолете, покинувшем Париж 19 мая, улететь могли только проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем 20 областях центральной части страны.

«Мы из Крыма не можем вылететь уже 2 мес из Франции», «Когда будет рейс из Парижа для других регионов РФ: Самара, Казань, Уфа, Екатеринбург?», «Почему не организовать несколько рейсов друг за другом, чтобы люди не дрались за места», — писали в чате в Telegram (орфография авторов сохранена). В ответ организаторы вывозного рейса удаляли часть сообщений и просили писать только по поводу вылетающего рейса.

«Войдите в наше положение, мы долгое время отрезаны от дома и наших семей, и нас много. И все находятся в разных ситуациях… Это сейчас, уж так сложилось, единственная возможность попытаться получить хоть какую-то информацию», — ответил один из участников беседы после просьбы не «засорять» чат.

Как только закончилась регистрация, организаторы рейса закрыли беседу и пообещали обновить расписание вывозных вылетов «сегодня, максимум завтра». В прошлый раз россиянам, которые застряли во Франции, пришлось ждать больше шести недель.

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