Собрались «фрондеры»: Макрон потерял абсолютное большинство в парламенте

Депутаты новой фракции перед зданием Нацсобрания. 19.05.2020. В центре, с буквой «О» в руках, математик, кандидат в мэры Парижа Седрик Виллани.

Во вторник, 19 мая, несколько депутатов из президентской партии «Вперед, Республика!» вошли в новую фракцию в Национальном собрании. Таким образом, впервые после начала правления, президент Макрон потерял абсолютное большинство в нижней палате парламента. В Сенате большинства у него и так не было.

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«Фрондеры» — представители «левого крыла» макроновской партии.

Как отметил один из них, депутат Орелиан Таше, в интервью Journal du Dimanche, он всегда был «человеком левых взглядов», и понял, что для того «чтобы им оставаться», следует покинуть президентское политформирование.

Макроновские «фрондеры», вместе с примкнувшими господами из других партий, создали фракцию «Экология Демократия Солиларность» (Écologie Démocratie Solidarité). В нее пока входят 17 депутатов, среди которых — Дельфин Бато, экс-министр экологии, а потом и юстиции (при президенте Олланде) и Седрик Виллани, кандидат в мэры Парижа, который отказался снимать свою кандидатуру, несмотря на личную настойчивую просьбу президента Макрона.

Виллани, впрочем, уже даже формально не являлся «макроновцем», так как его исключили из партии «Вперед, Республика» (фр. аббревиатура — LREM) — как раз за неповиновение партийной дисциплине, т. е. за отказ уйти с дороги другого кандидата на пост парижского градоначальника. Кандидата, к слову, звали Бенжамен Гриво, но тогда, в конце января, еще ни президент Макрон, ни партия не знали о том, какой скандал грянет уже вскоре.

Еще одна участница новой фракции, депутат Мартин Воннер, была исключена из LREM всего пару недель назад, после того, как проголосовала против правительственного плана по выходу из режима изоляции.

«Эти депутаты покидают LREM, потому что считают, что не могут выразить свои чаяния в течение всех этих трех лет. В то время как партия „Вперед, Республика!“ обещала преодолеть политическое размежевание (став силой, объединяющей выразителей разных взглядов — Прим. Ю.С.), эти депутаты констатировали, что намерение обернулось неудачей», — заявил Виллани в интервью AFP.

Седрик Виллани был исключен из макроновской партии из-за отказа встать «под знамена» утвержденного кандидата от LREM — Бенжамена Гриво (на фото — слева). AFP/Ludovic Marin/ REUTERS/Philippe Wojazer/Montage RFI

«Я (теперь) выиграю в плане заметности», — назвал еще одну причину создания новой фракции «фрондер» Франсуа-Мишель Ламбер в интервью изданию 20 minutes : «Чтобы оставаться заметным в партии „Вперед, Республика!“, нужно либо быть близким к руководству, к очень узкому кругу, либо стать фрондером. А между этими („полюсами“) — 250 депутатов, которых практически не слышно».

Ламбер напомнил: быть участником маленькой фракции — выгоднее в чисто «процедурном плане»: ты чаще будешь получать микрофон для выступления на заседаниях, чаще сможешь задавать вопросы правительству…

Участники правительства, к слову, ожидаемо выразили недовольство по поводу действий депутатов, которые вместо «конструктивной работы» покидают президентскую команду в трудную для страны минуту. Министр экономики Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции France Inter назвал происходящее «возней», а участников «возни» обвинил в том, что их действия — не на высоте исторического момента преодоления «коронавирусного» кризиса.

Станислас Герини, председатель фракции «Вперед, Республика!» в Нацсобрании, выступил с похожим репертуаром.

«Именно сейчас нужно закатать рукава и вместе работать, размышлять, даже имея разногласия», но вместо этого фрондеры пошли не поводу своего «индивидуализма», — подчеркнул Герини, которого цитирует France 24.

Новая фракция стала уже девятой в Национальном собрании.

Президентская партия «Вперед, Республика!», которая в июне 2017-го (всего через год с небольшим после того, как Макрон объявил о ее создании), выиграла абсолютное большинство в нижней палате, теперь потеряла это важное преимущество.

Важное пока, прежде всего, в символическом плане — ведь Макрон по-прежнему может рассчитывать на депутатов из дружественной центристской партии MoDem (в их фракции 47 человек) и на представителей правоцентристской группы UDI-Agir-Независимые, куда входят 28 человек.

Совсем даже не исключены договоренности по «принципиальным вопросам» и с представителями новой фракции — ведь они теперь хоть и «чужие», но хоть немного, да «свои».

«Есть риск, что новая фракция будет придатком LREM», — заявил депутат Жан-Мишель Кремен, покинувший президентскую партию еще в 2018-м.

Правда, в любом случае с «чужими», даже если они и будут «придатком», договариваться чуть сложнее и дороже.

А в макроновской фракции LREM на сегодняшний день осталось 288 депутатов — из 314 прошедших от нее в парламент три года назад.

Для абсолютного большинства необходимо иметь не менее 289 депутатов.

В принципе, после символического поражения, партии Макрона пока не так трудно взять

символический реванш — достаточно уговорить одного депутата.

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