Во Франции от COVID-19 умерли еще 110 человек, но в реанимациях все меньше пациентов

Во Франции от COVID-19 умерли еще 110 человек, но нагрузка на реанимации продолжает снижаться.

Министерство здравоохранения Франции обнародовало ежедневную статистику смертности от COVID-19 и распространения коронавирусной инфекции в стране. По данным на вечер 20 мая, жертвами эпидемии стали 28 132 человека.

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За последние сутки еще 98 пациентов c коронавирусом скончались во французских больницах. 12 человек умерли в местных домах престарелых.

При этом число госпитализированных с диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. Сейчас в больницах остаются 17 941 человек — это на 527 человек меньше, чем накануне. Однако за сутки в больницы поступили еще 506 пациентов с коронавирусом.

Снижается нагрузка и на палаты интенсивной терапии: сейчас в них госпитализированы 1794 человека. Неделю назад во французских реанимациях находились 2428 человек.

За последние сутки из больниц страны выписался 791 человек. Общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов во Франции достигло 63 354 человека.

Ранее, в среду, в Национальном агентстве здравоохранения Франции сообщили, что 1% умерших от последствий коронавируса в стране людей скончались у себя дома.

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