В пригороде Парижа задержали четверых леворадикальных активистов с «коктейлями Молотова»

В парижском пригороде Баньоле задержаны четверо активистов, предположительно связанных с леворадикальным движением. В сквоте, где проживали молодые люди, найдены десятки бутылок с зажигательной смесью, так называемых «коктейлей Молотова». Об этом в среду, 20 мая, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник в прокуратуре Бобиньи.

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Сначала полиция задержала двух человек на выходе из сквота, при досмотре у них были найдены самодельные «коктейли Молотова» и петарды. Позже в том же самом сквоте была задержана молодая пара — мужчина 30 лет и женщина 29 лет — также «предположительно связанная с левыми радикалами». У них было изъято 79 самодельных изделий с зажигательной смесью.

Правое издание Le Point, первым сообщившее о задержании четверых молодых людей, уточняет, что сквот находился в бывшей клинике Дюис, «напротив дома 46 по улице Ленина». Издание задается вопросом: «неужели полиция, наконец, нашла штаб-квартиру парижских антифа, или речь идет о складе боеприпасов, которые готовили для будущего восстания?».

Радиостанция France Info подтвердила через свои источники в полиции информацию о задержании четверых молодых людей, однако никаких данных о том, к какому леворадикальному движению принадлежали задержанные в Баньоле, в полиции не сообщают.

Задержание произошло в субботу в ходе полицейского рейда. В субботу, 16 мая, после снятия карантина во Франции возобновились традиционные протестные акции движения «желтых жилетов». К этим акциям нередко присоединяются леворадикальные активисты из так называемого «черного блока», известные своей тактикой погрома витрин и стычек с полицией.

Четверым задержанным предъявлены обвинения в участии в «сообществе с целью совершения насильственных действий» и в «изготовлении взрывных устройств». Главный подозреваемый был взят под стражу, остальных задержанных отпустили «под судебный надзор». Расследованием дела занимается Управление общественной безопасности департамента Сен-Сен-Дени.

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